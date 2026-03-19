Ормуски теснец: Кој смее да плови, кој е заглавен

Де факто блокадата на Ормускиот теснец од страна на Иран предизвика стравувања од најлошото нарушување на глобалните испораки на нафта во историјата, бидејќи конфликтот на Блискиот Исток влегува во својата трета недела.

Блокадата го намали сообраќајот на бродови на минимум, со само 21 танкер што минуваат низ рутата од почетокот на војната на 28 февруари, според S&P Global Market Intelligence, во споредба со повеќе од 100 бродови дневно пред конфликтот.

Се чини дека повеќето бродови држат позиции надвор од Ормутскиот Залив, а илјадници морнари се заглавени на бродови во соседните води. Некои ја истражуваат можноста за дисперзија во алтернативни пристаништа.

Околу 400 бродови се забележани како работат во Оманскиот Залив, додека огромен број бродови чекаат во близина на тесното грло, според извештајот на фирмата за поморско разузнавање Windward во неделата.

Иако Иран цврсто го држи теснецот, мал број други бродови поминале низ него под различни околности, што сигнализира дека Техеран селективно дозволува дел од неговиот неирански нафтен товар да помине низ теснецот на договорени безбедни патувања, според поморските аналитичари.

Еве еден поглед на некои од земјите чии бродови поминале низ критичната енергетска рута од почетокот на војната.

Кина

Техеран во голема мера избегнувал таргетирање бродови поврзани со Кина. Десетици бродови што емитуваат AIS – систем за автоматска идентификација – дестинации се повикуваат на присуство на кинеска сопственост или екипаж додека работат во Заливот, според Windward.

„Овој модел сугерира можност за неформален филтер за пристап, каде што бродовите што сигнализираат кинеска сопственост или екипаж може да се обидуваат да сигнализираат неутралност или да избегнат таргетирање во тековниот конфликт“, рекоа аналитичарите на Windward во извештај минатата недела.

Пекинг наводно водел разговори со Иран за да дозволи премин низ теснецот за превозници на сурова нафта и течен природен гас од Катар. Иран продолжил да испорачува милиони барели сурова нафта во Кина од почетокот на војната.

Од 1 до 15 март, вкупно 11 бродови поврзани со Кина поминале низ Ормускиот теснец, според „Лојдс Лист Интелиџенс“, претежно бродови за општ товар, додека танкерите управувани од големи кинески сопственици продолжиле да ја избегнуваат рутата. Порано овој месец, кинеската државна компанија „Коско Шипинг“ ги суспендираше сите нови резервации за рути до и од пристаништата на Блискиот Исток.

Сепак, брод што ја емитува својата кинеска припадност не гарантира секогаш безбеден премин.

Еден брод во кинеска сопственост што ја емитувал пораката „Кина Сопственик“ преку AIS за време на транзитот бил погоден од шрапнел додека пловел од Блискиот Исток до Џебел Али во Обединетите Арапски Емирати на 12 март, што оттогаш ги одврати понатамошните кинески транзити, според „Лојдс Лист Интелиџенс“.

Грчки бродосопственици, управувани од „Динаком Танкерс Менаџмент“ со седиште во Атина, беа меѓу првите големи оператори што ја тестираа рутата.

Шенлонг, танкер Суецмакс со либериско знаме, управуван од Дајнаком, помина низ теснецот околу 8 март, носејќи приближно еден милион барели саудиска сурова нафта, и пристигна во Мумбаи, индиското сидриште.

Друг танкер за нафта, Смирни, натоварен со саудиска сурова нафта, исто така пловеше низ водниот пат минатата недела и се закотви во Мумбаи.

Сè уште не е јасно дали на Смирни му е дозволен безбеден премин поради товарот наменет за Индија, соопшти „Лојдс Лист Интелиџенс“.

Индиски министер за надворешни работи С. Џаишанкар ги опиша директните разговори на земјата со Техеран како продуктивни. „Моментално разговарам со нив и моите разговори дадоа некои резултати“, изјави тој за „Фајненшл тајмс“ претходно оваа недела. „Ако ми функционира, секако ќе продолжам да го следам“.

Два индиски брода што превезуваат течен нафтен гас, или ТНГ, под покровителство на Корпорацијата за испорака на Индија, исто така добија дозволи за транзит, при што едниот пристигна во недела, а другиот се очекува во вторник.

Околу 22 брода, дознава Си-Ен-Би-Си, кои превезуваат сурова нафта, течен природен гас и течен гас, остануваат закотвени во теснецот, чекајќи потврда за безбедно поминување.

Пакистан, Турција

Во понеделник, танкер „Афрамакс“ под пакистанско знаме, натоварен со сурова нафта од Абу Даби во Обединетите Арапски Емирати, стана првиот потврден неирански товарен брод што помина низ тесното грло додека ја емитуваше својата локација, според податоците од разузнавачката единица за следење на бродови на „Кплер“, „МаринТрафик“.

Ова сугерира дека „одредени пратки може да добиваат договорено безбедно поминување“, се вели во соопштението.

Турските власти, исто така, потврдија дека на еден брод во турска сопственост му е дозволено да транзитира откако се закотвил во иранско пристаниште, иако 14 други бродови во турска сопственост остануваат во регионот чекајќи одобрение.

„Случајни“ напади, пренасочување

Но, Ормускиот теснец остана ефикасно затворен за глобалните енергетски текови, додека Техеран продолжи со своите спорадични напади врз бродови.

Нападите врз бродовите во Заливот изгледаа „случајни“ и немаа шема, насочени кон посеање конфузија и нарушување, наместо кон таргетирање на специфични национални профили или типови бродови, велат поморските аналитичари.

Најмалку Според Меѓународната поморска организација, 16 бродови биле нападнати во водите во близина на пристаништето Фуџаира во ОАЕ, ирачкото пристаниште Хор Ал Зубаир и Оманскиот Залив.

Неколку од целните бродови имале врски со Западот или земјите од Персискиот Залив, вклучувајќи врски со САД, ОАЕ и Велика Британија преку сопственост или владина регистрација, според Виндвард.