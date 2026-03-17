ОКТА: Сите наши клиенти добија попуст и истиот е соодветно пресметан во фактурите

17/03/2026 14:52

ОКТА АД – Скопје потврдува дека претходно најавениот попуст е применет за сите трговци на големо и мало кои набавуваат горива од ОКТА. Оваа придобивка е обезбедена преку кредитни одобренија издадени на 13 март 2026 или директно е пресметана во фактурите за продажба издадени на 16 март 2026, со што се овозможува негова целосна практична примена.

Иницијативата е доброволна и им овозможува на трговците да ја пренесат придобивката на крајните потрошувачи. Сепак, трговците на големо и мало, имаат целосна слобода самостојно да ги одредат своите продажни цени.

ОКТА останува посветена на стабилноста на пазарот, транспарентноста и целосното почитување на постојните договорни рамки.

