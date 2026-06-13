Окружна судијка од Бостон и нареди на американската Влада да ги врати отстранетите плочи за ропството

Федерален судија ѝ наложи на американската Влада да ги поништи промените направени на спомениците, спомен-обележјата и плочите што го одбележуваат ропството, расизмот и дискриминацијата во националните паркови и јавните простори.

-Целта на дејствијата на владата беше да прекројување на националната историја, објасни американската окружна судијка во Бостон, Ангела Кели.

Нејзината привремена пресуда е насочена кон Службата за национални паркови, која е одговорна за јавните споменици. Конечната одлука за ова прашање сè уште се чека.

Американскиот претседател, Доналд Трамп, во март минатата година му нареди на Министерството за внатрешна безбедност да ги разгледа сите споменици, плочи, статуи и слично за да утврди дали тие ја прикажуваат историјата на САД во негативно светло.

Како причина за барањето Трамп ги наведе сè почестите обиди да се напише историјата на земјата како расистичка и угнетувачка. Каде што се случува вакво нешто, тврдеше тој, изложбите, спомениците или натписите треба да се изменат или отстранат.

Како резултат на тоа, плочите што го одбележуваат ропството исчезнаа низ целата земја, вклучително и информативната плоча за ропството во домот на првиот американски претседател, Џорџ Вашингтон, во Филаделфија. Откако градот поднесе тужба, плочите беа вратени. Споменикот посветен на климатските промени, што Трамп не го смета за закана, исто така беше отстранет на многу места.

Судијката Кели образложи дека САД мора да ја раскажат целата историја на својата земја, особено на 250-годишнината од независноста. Таа рече дека тоа се однесува на неоспорни факти што американската Влада се обидува да ги потисне. Тужбата ја поднесоа голем број организации од областа на историјата, заштитата на природата и науката.

Судијката нареди сите споменици отстранети според извршната наредба да бидат вратени на нивното место и сите модификации да бидат откажани. Таа ѝ даде на владата рок од 21 ден да го стори тоа, односно до неколку дена пред Денот на независноста на 4 јули.