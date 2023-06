Официјално потврдена смртта на петтемина патници во подморницата „Титан“

Компанијата „Оушн Гејт“ ја потврди смртта на петте патници на исчезнатата подморница „Титан“, чии делови денеска беа откриени на дното на океанот.

Остатоците од подморницата се откриени на 500 метри од потонатиот брод „Титаник“ што сакале да го видат. Опремата за слетување и задниот отвор на исчезнатата подморница беа откриени денеска од подморница со далечинско управување.

Соопштението на копманијата го пренесуваме во целост:

„Сега веруваме дека нашиот извршен директор на Стоктон Раш, Шахзада Давуд и неговиот син Сулеман Давуд, Хамиш Хардинг и Пол-Анри Наргеолет се за жал мртви.

OceanGate: “We now believe that our CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood and his son Suleman Dawood, Hamish Harding, and Paul-Henri Nargeolet, have sadly been lost.” @ABC Special Report is moments away. pic.twitter.com/IumSBMpHM2

— Gio Benitez (@GioBenitez) June 22, 2023