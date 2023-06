Крајбрежната стража: Најдовме остатоци во близина на потонатиот брод Титаник

Американската крајбрежна стража објави дека се пронајдени остатоци во близина на местото каде што исчезна подморницата „Титан“.

Ги пронашол француски подводен дрон (ROV) и засега не е познато дали припаѓаат на подморници, но се знае дека се наоѓаат во областа во близина на потонатиот брод „Титаник“ кон кој „Титан“ се упати пред пет дена.

Експерти од тимот за пребарување и спасување ги анализираат собраните информации.

Станува збор за подводен дрон Victor 6000 кој може да се спушти до дното на океанот и да испрати слики на површината. Тој има две механички раце со кои може да врши движења – може да движи или да сече остатоци.

Сличен брод, Јулија, наскоро би требало да се приклучи на потрагата.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023