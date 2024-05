„Монструм“ торнадо ја уништува Оклахома (видео)

Во централниот дел на САД, кој е познат по разорните торнада, овогодинешната сезона на торнада е сосема поинаква од сите претходни.

Набљудуваните необични вртлози кои неочекувано го менуваат правецот или ги преминуваат патиштата и на тој начин двапати ја погодуваат истата област се сосема ретки и сосема неочекувани.

Најновата вест доаѓа од државата Оклахома каде е забележано торнадо широко 1,6 километри. Важно е да се напомене дека „чудовиштето“ предизвика огромна штета. Дуваа ветрови со брзина од 250 км/ч.

I was sent this video by Barnsdall, Oklahoma resident @CalebEaves9 as the tornado entered town. He says his family is okay but much of the town is being evacuated because of gas leaks. They appreciate prayers for the town. #barnsdall #tornado @NWSNorman pic.twitter.com/PnBgiqQoOm

— LoriGrace (@lorigraceaz) May 7, 2024