Израелските сили го зазедоа граничниот премин Рафа, преговорите за примирје во криза

КАИРО – Израелска тенковска бригада ја презеде контролата во вторникот на граничниот премин Рафа со Египет на страната на Појасот Газа, додека Израел напредуваше со офанзива во јужниот град, иако преговорите за прекин на огнот со Хамас остануваат на острицата на ножот.

Развојот дојде по неколкучасовен судир во војната меѓу Израел и Хамас, при што милитантната група во понеделникот рече дека го прифатила предлогот за прекин на огнот со посредство на Египет и Катар. Израел, во меѓувреме, инсистираше на тоа дека договорот не ги исполнува неговите основни барања.

Дипломатските потези со високи влогови и воената граница оставија трошка надеж за договор што може да донесе барем пауза во 7-месечната војна што го опустоши Појасот Газа.

Се чинеше дека израелскиот упад во текот на ноќта беше пократок од целосната офанзива во Рафа што Израел ја планираше, и веднаш не се знаеше дали таа ќе биде проширена. Претседателот Џо Бајден во понеделникот итно го предупреди израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да не започне офанзива врз јужниот град Газа, зголемувајќи го притисокот за прекин на огнот.

Хуманитарните групи велат дека нападот би бил катастрофален за околу 1,4 милиони Палестинци сместени во Рафа, од кои повеќето избегале од нападот на Израел на друго место во Газа.

Израелската 401. бригада влезе во вторникот рано наутро на преминот Рафа, соопшти израелската војска, преземајќи ја „оперативната контрола“ на клучната гранична точка. Снимките објавени од израелската војска покажуваат израелски знамиња како се веат од тенкови кои го зазедоа пределот на преминот. Деталите од видеото се совпаѓаат со познатите карактеристики на преминот.

Israeli military vehicles drive along the Egypt-Gaza border with obnoxiously large flags. pic.twitter.com/5VArNIp7o1

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 7, 2024