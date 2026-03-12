Од каде доаѓа светската нафта?

Во 2025 година, светот произведувал приближно 106 милиони барели нафта дневно, според проценките на американската Администрација за енергетски информации (EIA).

Само два региона доминираат во глобалната понуда. Северна Америка и Блискиот Исток заедно произведуваат речиси 60% од светската нафта, што го нагласува нивното исклучително големо влијание врз енергетските пазари.

Инфографикот што следи го прикажува глобалното производство на нафта по региони во 2025 година, врз основа на податоците од EIA.

Извор: Visualcapitalist.com

Северна Америка е лидер во глобалното производство на нафта

Табелата подолу го прикажува глобалното производство на нафта по региони, вклучувајќи сурова нафта и други течни горива.

Северна Америка е најголемиот регион за производство на нафта во светот, со 29,9% од глобалното производство во 2025 година, или просечно од 31,8 милиони барели дневно.

Голем дел од ова производство доаѓа од Соединетите Американски Држави, каде што производството на нафта се очекува да достигне рекордни нивоа во 2025 година. Производството се зголеми повеќе од двојно во последните две децении, главно благодарение на проширувањето на експлоатацијата на нафта од шкрилци. Канада, исто така, достигна рекордни нивоа, со производство од 5,0 милиони барели дневно во декември 2025 година.

Огромно производство на нафта на Блискиот Исток

Блискиот Исток е втор најголем регион за производство на нафта, со производство од 31 милион барели дневно во 2025 година.

Саудиска Арабија останува најголем производител во регионот со 9,6 милиони барели дневно. Сепак, бројот на активни нафтени бунари во таа земја падна на најниско ниво во последните 20 години во текот на 2025 година, бидејќи инвестициите во енергија се повеќе се насочени кон производство на природен гас. До 2030 година, се очекува производството на природен гас да порасне за 60%.

Иран произведе 3,1 милион барели дневно во 2025 година, сè уште под врвот од 4,0 милиони во 2007 година.

И покрај ова, Блискиот Исток останува доминантна сила на глобалниот пазар на нафта. Во 2025 година, произведе повеќе сурова нафта отколку Африка, Европа, Централна и Јужна Америка и Азиско-пацифичкиот регион заедно.

Глобална трговија со нафта и стратешки резерви

Ормутскиот теснец останува едно од најважните тесни грла за транспорт на нафта во светот, низ кое минува околу 20% од глобалната трговија со нафта.

Иако само околу 7% од извозот на сурова нафта од САД минува низ коридорот, азиските економии се во голема мера зависни од овие пратки, кои сочинуваат речиси 90% од целиот сообраќај низ теснецот. За да се заштитат од прекини во снабдувањето, многу земји одржуваат стратешки резерви на нафта.

Членовите на Меѓународната агенција за енергија, вклучувајќи ги европските увозници, Јапонија и Јужна Кореја, мора да имаат резерви еднакви на најмалку 90 дена нето увоз. Во меѓувреме, Кина изгради некои од најголемите резерви на нафта во светот.

Накратко, глобалниот пазар на нафта зависи од мал број региони – и неколку клучни трговски патишта – додека стратешките резерви помагаат во заштитата од прекини во снабдувањето.