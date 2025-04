Од Боно до Скарлет Јохансон: Ѕвезди ќе шетаат годинава на Кроазета во Кан

Филмовите од Вес Андерсон, Ричард Линклејтер, Ари Астер, Џулија Дукурно, Кели Рајхарт и други ќе се натпреваруваат за престижната Златна палма на овогодинешниот филмски фестивал во Кан.

Изданието за 2025 година се обликува да биде гламурозно со големо присуство во Холивуд – и се разбира, многу ѕвезди. На почетокот на оваа недела, официјално беше објавено дека Том Круз ќе се врати на Кроазета со „Mission: Impossible — The Final Reckoning“, кој дебитира надвор од конкуренција. Исто така, надвор од конкуренција е и „Highest 2 Lowest“ на Спајк Ли со ѕвездата Дензел Вашингтон, филм што не беше вклучен во првичната најава, но беше потврден за Variety откако Ли се појави на Инстаграм и самиот ја објави веста.

Други големи имиња кои најверојатно ќе бидат присутни на Кроазета, ја вклучуваат Џоди Фостер, која глуми во криминалната комедија „Vie Privée“ на Ребека Злотовски надвор од конкуренција; Џош О’Конор, кој води два филма во конкуренција со филмот за грабеж на Кели Рајхард „The Mastermind“ и геј романсата на Оливер Херманус „Историјата на звукот“ заедно со Пол Мескал; Хоакин Феникс, Ема Стоун, Педро Паскал и Остин Батлер, кои играат во натпреварувачкиот филм на А24 на Астер „Едингтон“; и ѕвездената екипа на „Феникиската шема“ на Андерсон, која ги вклучува Бенисио дел Торо, Мајкл Сера, Том Хенкс, Брајан Кренстон, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербач и Скарлет Јохансон.

Сите да кажат дека кога станува збор за поставување на филмската агенда за остатокот од годината, Кан е местото каде што треба да се биде. И изгледа дека Ирис Кноблох, претседател на Канскиот фестивал и директорот Тиери Фремо, премногу добро го знаат тоа…

Тие ја претставија годинешната постава, при што Кноблох упати молба за толеранција и различност, велејќи дека Канскиот филмски фестивал е во „дијалог со светот, отелотворувајќи Франција која е храбра, љубопитна и отворена“.

Јохансон, исто така, ќе биде во Кан за премиерно да го прикаже своето режисерско деби „Eleanor the Great“, во делот Un Certain Regard. Во драмата глуми Џун Сквиб како 90-годишна жена од Флорида која се преселила во Њујорк по смртта на нејзината најдобра пријателка и склопува неверојатно пријателство со 19-годишник. Дополнително, ѕвездата на „Babygirl“ Харис Дикинсон ќе го дебитира својот прв филм на режисерското столче, „Urchin“, во Un Certain Regard. Во филмот глуми Френк Дилан како Мајк, бездомник во Лондон кој се бори да се реинтегрира во општеството. Тука се и Хари Лајтон, чија откачена романса „Пилион“ ги толкуваат Александар Скарсгард и Хари Мелинг, додека Ṣọpẹ́ Дирису ја води првата игра на Акинола Дејвис Џуниор „Сенката на мојот татко“.

Се очекува и Боно да присуствува на Кан за прв пат со филм. Документарниот филм „Боно: Приказни за предавањето“, заснован на неговото автобиографско сценско шоу за еден човек и режисерот на „Блонди“ Ендрју Доминик, добива специјална проекција. Фронтменот на U2 можеби нема да мора да патува премногу далеку за да присуствува, сепак, поседувајќи дом веднаш покрај француската ривиера во градот Езе.

Иако А-листата на Холивуд може да биде присутна на поголемиот дел од фестивалот, Кан се одлучи за типично локална афера за својот премиерен филм на вечерта. Изданието за 2025 година ќе започне со комедијата-драма „Остави еден ден“ („Partir un Jour“), играно режисерско деби на Амели Бонин. Главните улоги ги толкуваат Жулиет Арманет и Бастиен Бујон, а филмот е инспириран од краткиот филм на Бонин од 2023 година, награден со Цезар.

Како што претходно беше најавено, Жулиет Бинош ќе претседава со жирито, додека Роберт Де Ниро ќе ја добие овогодинешната почесна Златна палма. Фестивалот ќе се одржи од 13 до 24 мај. (Варајати)