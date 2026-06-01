Владимир Четкар со одличен концерт во најпополарниот џеџ клуб во Унгарија, Budapest Jazz Club

01/06/2026 20:42

Македонскиот џез музичар Владимир Четкар концертно се претстави во саботата во Будимпешта во најпопуларниот Унгарски џез клуб, Budapest Jazz Club.

Ова е трет по ред настап на Четкар на ова место во кое  редовно настапуваат некој од најпознатите имиња на европскиот и американскиот џез.

-На истиот ден во Будимпешта се одржуваше и големото фудбалско финале на лигата на шампиони и беше огромен предизвик успешно да се одржи овој концерт токму поради огромната фудбалска еуфорија која владееше во градот. Сепак за среќа се се заврши одлично а концертната сала беше преполна благодарение на верните унгарски фанови кој низ годините внимателно ја следат и подржуваат работата на Четкар преку нивните национални и специјализирани радио станици меѓу кој Petofi Radio, Jazzy Radio…, посочуваат од тимот на Четкар.

