Mакедонската култура во фокусот на франкофонскиот фестивал „Солеј“ во Созопол

Македонскиот културно-информативен центар во Софија и оваа година достојно ја претставува македонската култура на Меѓународниот франкофонски фестивал „Солеј“, кој традиционално се одржува во бугарскиот град Созопол и претставува еден од најзначајните меѓународни културни настани во регионот. Како што соопшти КИЦ Софија, фестивалот обединува уметници, музичари, писатели и културни дејци од повеќе земји, создавајќи простор за културен дијалог, соработка и промоција на националните културни вредности.

-Особено значаен за македонското претставување е петтиот фестивалски ден, кој годинава е целосно посветен на Македонија и на промоцијата на нејзините културни, уметнички и духовни вредности. Токму на овој ден, пред бројната меѓународна публика ќе бидат претставени најзначајните содржини од македонската програма, со што Македонија ќе остави силен и препознатлив белег во рамките на фестивалот, наведуваат од КИЦ Софија.

Во центарот на вниманието ќе биде изложбата „Животот е убав“ на истакнатиот македонски академски сликар Сергеј Андреевски, еден од најзначајните претставници на современата македонска ликовна уметност. Преку оваа изложба, посетителите ќе имаат можност да се запознаат со дел од неговото богато творештво, кое со години успешно ја претставува Македонија на бројни домашни и меѓународни изложби. Неговите дела се препознатливи по силниот авторски печат, емоционалната длабочина и универзалните пораки што ги пренесуваат, правејќи ја уметноста мост меѓу различните култури и народи.

Покрај изложбата, Сергеј Андреевски е и учесник на меѓународната ликовна колонија која се одржува во рамките на фестивалот во периодот од 1 до 7 јуни. Заедно со него, на колонијата учествуваат и македонските ликовни уметници Маријан Ѕингаров и Иво Пецов. Нивното присуство на оваа престижна уметничка манифестација претставува значаен придонес во афирмацијата на современата македонска уметност и нејзиното претставување пред меѓународната културна јавност. Воедно, колонијата овозможува плодна размена на идеи и искуства меѓу уметници од различни земји, потврдувајќи ја важноста на уметноста како универзален јазик на комуникација.

Во музичкиот дел од програмата, македонската култура ќе биде претставена преку концертниот настап на познатата македонска група „Баклава“, која со својот автентичен музички израз веќе подолго време е препознатлива и ценета на домашната и меѓународната сцена. Нивната музика, која успешно ги спојува традиционалните македонски мелодии со современи светски музички влијанија, претставува вистинска културна разгледница на Македонија и нејзината богата музичка традиција.

Македонското учество на фестивалот е резултат на континуираните активности на македонскиот КИЦ во Софија, кој преку својата работа останува еден од најзначајните промотори на македонската култура во Бугарија и пошироко. Преку бројни изложби, концерти, литературни настани, научни трибини и меѓународни културни проекти, Центарот успешно ги претставува македонските културни вредности пред странската јавност и придонесува за развојот на културната дипломатија.

Учеството на Македонија на Меѓународниот франкофонски фестивал „Солеј“ претставува уште една потврда дека македонската култура има свое значајно место на меѓународната сцена. Преку уметноста, музиката и културниот дијалог, Македонија и оваа година испраќа силна порака за својата богата традиција, современо творештво и отвореност кон светот, а Македонскиот културно-информативен центар во Софија продолжува успешно да ја остварува својата мисија – афирмација на македонските културни вредности и нивна достојна презентација пред меѓународната јавност.