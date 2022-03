Новинар на „Њујорк тајмс“ убиен во близина на Киев, руските сили пукале врз автомобилот

Новинар на „Њујорк тајмс“ е убиен во близина на Киев, потврди началникот на регионалната полиција.

Наградуваниот видео новинар Брент Рено (51) беше застрелан кога руските сили отворија оган врз автомобил во близина на Ирпин. Друг новинар со него во тоа време бил однесен во болница на лекување по нападот, пишува „Гардијан“.

Според зборовите на повредениот новинар, додека го шиеле во болница, тие поминувале преку мостот во Ирпин за да снимаат видео. Некој им понудил да ги однесе со автомобил, но кога поминале на контролниот пункт почнале да пукаат во нив.

Автомобилот се свртел, неговиот пријател бил удрен во вратот и оставен таму. Повредениот со возило на Брза помош е пренесен во болница.

#russians killed a documentarist Brent Renaud, working for @nytimes in #Ukraine. Those bastards open fire on journalists, doctors, pregnant women, children, civilians. This is the war against the whole civilized world. #StopPutin #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/ECagNoH9dj — Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 13, 2022

Brent’s colleague is in the hospital. He doesn’t yet know that Brent was killed. pic.twitter.com/uedafBSKFV — Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 13, 2022