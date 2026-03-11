Николоски во Светска банка ги презентирал коридорите 8 и 10 и модернизацијата на железницата

Ги отворивме можностите за зголемување на партнерството со Светска банка во поддршка на клучни развојни проекти во земјата. Заемната соработка на Македонија и носат догорочен раст и зголемена конкурентност, наведува во објава на социјалните мрежи вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски, кој е во посета на САД.

Николоски истакнува дека инвестициите во инфраструктурата, транспортот и јакнење на економијата во државата биле главни тема на разговорите на високо ниво што ги водел со претставниците на Светска банка во Вашингтон.

– Ги отворивме можностите за зголемување на партнерството меѓу Македонија и Светска банка во поддршка на клучни развојни проекти во земјата.Согласни сме дека заемната соработка на Македонија и носат догорочен раст и зголемена конкуретнтност. Ги презентирав плановите за реализацијата на клучните стратешки коридори 8 и 10. Зборувавме и за можностите за модернизација на целата железница во државата. Најавуваме нови проекти за општините со кои ќе го подигнеме локалниот економски развој и квалитетот на живот на нашите граѓани – објави на својот фејсбук профил вицепремиерот Николоски.