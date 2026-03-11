Николоски во Светска банка ги презентирал коридорите 8 и 10 и модернизацијата на железницата

11/03/2026 20:25

Ги отворивме можностите за зголемување на партнерството со Светска банка во поддршка на клучни развојни проекти во земјата. Заемната соработка на Македонија и носат догорочен раст и зголемена конкурентност, наведува во објава на социјалните мрежи вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски, кој е во посета на САД.

Николоски истакнува дека инвестициите во инфраструктурата, транспортот и јакнење на економијата во државата биле главни тема на разговорите на високо ниво што ги водел со претставниците на Светска банка во Вашингтон.

– Ги отворивме можностите за зголемување на партнерството меѓу Македонија и Светска банка во поддршка на клучни развојни проекти во земјата.Согласни сме дека заемната соработка на Македонија и носат догорочен раст и зголемена конкуретнтност. Ги презентирав плановите за реализацијата на клучните стратешки коридори 8 и 10. Зборувавме и за можностите за модернизација на целата железница во државата. Најавуваме нови проекти за општините со кои ќе го подигнеме локалниот економски развој и квалитетот на живот на нашите граѓани – објави на својот фејсбук профил вицепремиерот Николоски.

Поврзани содржини

Tреба да има фер цени на производите, не и ново зголемување, вели Мицкоски
Повеќе туристи, но помалку ноќевања во јануари
Што му кажаа странските инвеститори на премиерот Мицкоски
Договорено историско ослободување на нафта од глобалните резерви (видео)
Мицкоски оптимист: Проблемот со транспортерите најверојатно ќе се реши со годишни визи
Профитната маржа не смее да биде над 12 центи по литар гориво на бензинските пумпи во Грција
(Во живо) Изјави по средбата на премиерот Мицкоски со странските инвеститори
Форбс: Со 839 милијарди долари, Елон Маск останува убедливо најбогатиот човек во светот

Најчитани