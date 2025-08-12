Неверојатни рекорди на аеродромот во Тирана: 50.892 патници и 298 летови во еден ден

Меѓународниот аеродром во Тирана (ТИА) објави дека на 4 август 2025 година го забележа својот најпрометен ден досега, опслужувајќи 50.892 патници и реализирајќи 298 летови.

Ова достигнување го надминува претходниот рекорд поставен на 16 август 2024 година, кога ТИА пречека 44.885 патници и реализираше 251 летови.

Перформансите на ТИА се резултат на постојан тренд на раст во текот на изминатите четири години. Откако пречека нешто помалку од три милиони патници во 2021 година, аеродромот речиси го удвои својот сообраќај во 2022 година, достигнувајќи повеќе од пет милиони патници. Растот продолжи во 2023 година, кога аеродромот во Тирана надмина седум милиони патници, а дополнително се забрза во 2024 година, поставувајќи нов меѓународен рекорд со над десет милиони патници за прв пат во историјата.

Јули 2025 година означи уште еден месец со над еден милион патници. 1.286.707 патници прелетале преку ТИА до и од меѓународни дестинации, што е зголемување од 9% во споредба со истиот месец во 2024 година. Вкупниот број на летови е зголемен за 5% во споредба со јули 2024 година.

Милано, Лондон, Болоња, Тревизо и Виена остануваат преферирани меѓу 90-те дестинации.

Во првите 7 месеци од 2025 година, вкупниот број патници на ТИА достигна 6,4 милиони, што е зголемување од 8% во споредба со 2024 година.

Проширување на поврзаноста во 2025 година

Овој силен раст беше поткрепен со воведувањето нови рути и проширувањето на авиокомпаниите. Во 2025 година, ТИА додаде клучни дестинации низ Европа, вклучувајќи ги Лисабон, Нант, Бордо, Талин, Вилнус, Тел Авив.