Уште еден посилен земјотрес на Евија – затворени училиштата

Земјотрес со јачина од 4,3 степени го погоди морското подрачје северно од островот Евија во близина на Атина, Грција рано наутро во понеделник, соопштија властите. Нема пријавени повредени или материјална штета.

Според Институтот за геодинамика при Националната опсерваторија во Атина, земјотресот се случил во 5:13 часот наутро по локално време, а епицентарот бил на 9 километри југозападно од Прокопи на длабочина од 16,4 километри.

Сеизмолозите изјавија дека потресот е последица на земјотресот со магнитуда од 5,2 степени по Рихтер во неделата, кој беше широко почувствуван во Атина и други делови од централна Грција.

Ефтимиос Лекас, претседател на Организацијата за планирање и заштита од земјотреси (OASP), изјави за државната телевизија ЕРТ дека низата последователни потреси се одвива нормално и дека нема причина за загриженост. Повеќе од 110 последователни потреси се регистрирани во областа од земјотресот во неделата.

Како претпазливост, основните училишта и локалното средно училиште останаа затворени во понеделник.