Ципрас сега е главен ривал на Мицотакис

АТИНА – Новоформираната Грчка левичарска алијанса, или партија ЕЛАС на поранешниот премиер Ципрас, се појави како главна политичка сила што ѝ се спротивставува на моќната владејачка партија Нова демократија, според најновите анкети на јавното мислење.

Националните избори мора да се одржат до јули 2027 година. Сепак, додека Грција се подготвува да го преземе ротирачкото претседателство со ЕУ во исто време, се зголемуваат шпекулациите дека гласањето би можело да се одржи многу порано.

Формирањето еднопартиска влада веројатно ќе биде тешка задача за Нова демократија, која е на власт од јули 2019 година. Фрагментираната опозиција досега не успеа да им постави сериозен предизвик на конзервативците.

Но, враќањето на Ципрас, кој во голема мера се повлече од политиката на фронтовските линии, ги размести силите на левицата.

Новата левица, отцепена од старата Сириза на Ципрас, ефикасно е распадната, додека самата негова стара поранешна партија е на работ на изборен колапс.

Нова демократија се соочува и со зголемен притисок врз својата десна страна по создавањето на нова партија од Марија Каристијану, чија ќерка загина во железничката несреќа во Темпи во 2023 година.

Каристијану постојано ја обвинува владата дека се обидува да ги заштити политичарите наводно одговорни за трагедијата.

Друга потенцијална главоболка за владејачката партија ќе биде лансирањето на нова партија од страна на поранешниот премиер Андонис Самарас, тврдокорен по прашањата за надворешна политика.

Поблаг Ципрас

Голема анкета нарачана од Мега ТВ и објавена минатиот четврток покажа дека 26,1% од гласачите би ја поддржале Нова демократија доколку изборите се одржат следната недела.

ЕЛАС сега е на второ место со 12,1%, по што следуваат социјалистичката партија ПАСОК со 9% и Надеж за демократија на Каристијану со 8,3%. Се предвидува дека Сириза ќе освои само 1,8%, што е далеку под прагот од 3% потребен за влез во парламентот.

Три од пет – 61% – од испитаниците, исто така, поддржаа политичка промена во однос на политичката стабилност (38%), според истата анкета.

ПАСОК, член основач на европското социјалистичко семејство, се наоѓа во особено тешка позиција бидејќи ризикува да го изгуби статусот на главна опозициска сила од Ципрас.

Дебатата се интензивираше откако градоначалникот на Атина, Харис Дукас, истакната личност од ПАСОК, тврдеше дека партијата не треба да ја исклучи соработката со Ципрас.

Сепак, ПАСОК го смета подемот на Ципрас за привремен и надуен.

„Бура во чаша чај“, изјави пратеник од ПАСОК за „Еурактив“ под услов да остане анонимен. Пратеникот инсистираше дека ПАСОК треба самостојно да се кандидира на изборите и се спротивстави на какви било предизборни дискусии со Ципрас, тврдејќи дека тој „дури и не ја открил својата програма детално“.

Аналитичарите не ја исклучуваат можноста за формирање прогресивна коалициска влада по изборите ако бројките се соберат. Сепак, конзервативната струја во ПАСОК би можела да претставува пречка за таков развој на настаните.

Од своја страна, Ципрас избегнуваше директна конфронтација со други левичарски партии, додека усвои поцентристички пристап кон чувствителни прашања како што се миграцијата и надворешната политика.

На пример, тој неодамна тврдеше дека иако правата на мигрантите мора да се почитуваат, заштитата на надворешните граници на ЕУ е подеднакво важна. Слично на тоа, портпаролот на ЕЛАС, Јоргос Балацукас, неодамна изјави дека иако „не можеме да молчиме за она што се случува во Газа“, стратешкото партнерство на Грција со Израел треба да продолжи бидејќи „прашањето е заштитата и унапредувањето на националниот интерес“. (Еурактив)