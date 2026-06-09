Бугарија повеќе нема да испраќа оружје за Украина

Новата бугарска влада, предводена од премиерот Румен Радев, нема планови да продолжи да испраќа воена помош во Украина, објави бугарскиот министер за одбрана Димитар Стојанов.

„Време е да седнеме на преговарачка маса. Време е да се бара праведен мир што ќе го одредат двете страни“, рече Стојанов на прес-конференција, според Бугарското национално радио (БНР).

Промената на политиката доаѓа по парламентарните избори одржани на 19 април, на кои победи политичката опција предводена од Радев, долгогодишен критичар на воената помош за Киев.

Стојанов верува дека војната се претворила во исцрпувачки позициски конфликт и дека дополнителните испораки на оружје нема да ја променат ситуацијата на бојното поле.

„Снабдувањето дополнително оружје ќе доведе само до нови човечки жртви без да се промени ситуацијата на терен“, рече тој.

Бугарија испрати вкупно 13 пакети воена помош од почетокот на руската тотална инвазија на Украина во 2022 година.

Како членка на НАТО и Европската Унија, Бугарија одигра важна, иако првично непризнаена, улога во снабдувањето на Украина со оружје во раните фази од војната.

Софија има големи залихи на оружје од советската ера кое беше компатибилно со опремата на украинските сили.

Објавата на бугарската влада доаѓа во време кога Украина и нејзините европски партнери се обидуваат да започнат нови иницијативи за мирно решавање на војната, на што Москва досега реагираше без голем интерес.