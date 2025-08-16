Нетанјаху нуди пари на сиромашни земји за да населат Палестинци

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вели дека се во тек разговори со неколку земји за прием на Палестинци раселени од војната во Газа. Вклучените земји се Јужен Судан, Сомалиленд, Етиопија, Либија и Индонезија, изјави за Си-Ен-Ен висок израелски функционер. Во замена за прием на дел од населението на Газа од повеќе од два милиони луѓе, функционерот рече дека земјите бараат „значајна финансиска и меѓународна компензација“.

Во среда, Јужен Судан го отфрли извештајот на Асошиетед Прес дека е во разговори за преселување на Палестинците, велејќи во соопштението дека извештаите се „неосновани и не го одразуваат официјалниот став“ на земјата. Порано оваа година, Сомалиленд, исто така, рече дека немало такви разговори. Минатата недела, пак, Индонезија соопшти дека е подготвена да прифати 2.000 Палестинци од Газа на лекување, но дека тие ќе се вратат во Газа откако ќе закрепнат. Не е јасно колку се напредни овие дискусии и дали е веројатно дека ќе се реализираат.

Нетанјаху никогаш не дал детална визија за тоа што ќе се случи со Газа по војната, но постојано се залагал за преселување на раселените Палестинци во други земји, особено откако претседателот Доналд Трамп ја изнесе идејата на почетокот од оваа година. Но, дури и додека Трамп се чини дека се лади во врска со предлогот, израелските претставници го прифатија.

Во интервју објавено во вторник, Нетанјаху рече: „Разговараме со неколку земји“ без да ги именува. Нетанјаху тврдеше во интервјуто за израелската мрежа i24 дека планот „не ги истиснува“ Палестинците, туку наместо тоа „им дозволува да заминат“.

„Сите оние кои велат дека се загрижени за Палестинците и сакаат да им помогнат на Палестинците“, рече Нетанјаху, треба „да ги отворат своите врати. Зошто доаѓаат и ни проповедаат?! Отворете ги вашите врати“, додаде тој.

Коментарите доаѓаат во време кога расте меѓународната тревога околу наведениот план на Израел да го преземе градот Газа, дом на повеќе од еден милион Палестинци, вклучувајќи многумина веќе раселени од војната.Густо населениот град продолжува да биде мета на израелски напади, при што најмалку 123 лица се убиени во последните 24 часа низ Газа, според пребројувањето во среда од Министерството за здравство на Газа, управувано од Хамас.

Во меѓувреме, повеќе од 100 хуманитарни организации го повикаа Израел да го прекине она што го нарекоа оружје за помош во Газа, велејќи дека не е дозволена витална помош додека територијата е зафатена од глад. Шајна Лоу, советничка за комуникации во Норвешкиот совет за бегалци, рече дека сите планови за преместување на Палестинците, без разлика дали се во Газа или во странски земји, се „неуспешни“.

„Тие не се прифатливи според меѓународното право. Тие не се прифатливи за Палестинците. И тие не треба да бидат прифатливи за меѓународната заедница“, изјави Лоу за Си-Ен-Ен.

За време на интервјуто, водителката на мрежата i24News, Шерон Гал, го праша Нетанјаху дали премиерот „се поврзува“ со визијата за „Голем Израел“, на што тој одговори „Многу“.

Терминот „Голем Израел“ се однесува на држава Израел што е надвор од границите што постојат денес. Исто така, често се користи како референца за библискиот Израел, кој би вклучувал делови од денешен Египет, Сирија, Јордан и Либан.

Коментарите беа поздравени со остри изјави од неколку арапски држави, кои ја осудија употребата на терминот како провокативна и контрапродуктивна за мирот. Египет „бараше појаснувања“ за употребата на терминот, „со оглед на неговите импликации за провоцирање нестабилност и одраз на отфрлање на потрагата по мир во регионот, како и инсистирање на ескалација“, според соопштението на Министерството за надворешни работи. Саудиска Арабија соопшти дека „изразува категорично отфрлање на плановите за населување и експанзионизам усвоени од израелските окупаторски власти“. Катар изјави дека употребата на терминот се смета за „продолжување на пристапот на окупацијата базиран на ароганција, поттикнување кризи и конфликти и очигледно кршење на суверенитетот на државите“.

Разговорот на Гал и Нетанјаху за „Голем Израел“ не се појави во целосното интервју на официјалниот канал, но подолга верзија со коментарите на Нетанјаху беше објавена на сметката на Гал на X.