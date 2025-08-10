Нетанјаху ја брани планираната воена офанзива во Газа и ја критикува „глобалната кампања на лаги“

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во неделата се обиде да ја одбрани новата воена офанзива во една од најнаселените области во Газа, во услови на растечка осуда дома и во странство, изјавувајќи дека Израел „нема друг избор освен да ја заврши работата и да го заврши поразот на Хамас“.

Тој разговараше со странските медиуми непосредно пред вонредниот состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации за Газа. Нетанјаху рече дека ѝ наложил на израелската војска да „доведе повеќе странски новинари“ – што би бил впечатлив развој, бидејќи ним не им е дозволено да влезат во Газа надвор од воените бази во текот на 22 месеци војна.

„Нашата цел не е да ја окупираме Газа, нашата цел е да ја ослободиме Газа“, тврдеше Нетанјаху. Тој, исто така, го отфрли она што го нарече „глобална кампања на лаги“ – и рече дека канцеларот Фридрих Мерц од Германија, еден од најсилните поддржувачи на Израел, „се поколебал“ објавувајќи дека Германија нема да одобри извоз на воена опрема во Израел што би можела да се користи во Газа.

Нетанјаху рече дека постои „прилично краток распоред“ за следните чекори во Газа, но не даде детали. Целите, рече тој, вклучуваат демилитаризација на територијата, израелската војска да има „преовладувачка безбедносна контрола“ таму и неизраелска цивилна администрација на чело.

Нетанјаху повторно ја обвини милитантната група Хамас за многу од проблемите во Газа, вклучувајќи ги и цивилните жртви, уништувањето и недостигот на помош. „Хамас сè уште има илјадници вооружени терористи“, тврди тој, додавајќи дека Палестинците „молат“ светот да биде ослободен од нив.

Премиерот, кој тврдеше дека „нема глад во Газа“, призна дека има глад, велејќи: „Имаше проблем со исхраната, нема сомнение за тоа“. Израел сака да го зголеми бројот на места за дистрибуција на помош, рече тој.

Нетанјаху вели дека Хамас одбива да го положи оружјето. „Со оглед на одбивањето на Хамас да го положи оружјето, Израел нема друг избор освен да ја заврши работата и да го заврши поразот на Хамас“, изјави израелскиот премиер пред новинарите на конференцијата. Тој рече дека околу 70-75% од Газа е под израелска воена контрола – но вели дека има две „преостанати упоришта“ каде што очигледно се милитантите на Хамас: градот Газа и „централните кампови во Ал Маваси“.

„Спротивно на лажните тврдења, ова е најдобриот начин да се заврши војната и најдобриот начин да се заврши брзо. Ќе го сториме тоа така што прво ќе им овозможиме на цивилното население безбедно да ги напуштат борбените области во одредените безбедни зони, а во овие безбедни зони ќе им се даде доволно храна, вода и медицинска нега, како што сме правеле и претходно.

И повторно, спротивно на лажните тврдења, нашата политика во текот на војната беше да спречиме хуманитарна криза, додека политиката на Хамас беше да ја создаде.

Од почетокот на војната, Израел дозволи близу два милиони тони помош. Не знам за друга армија што овозможила таква помош да стигне до цивилното население на непријателска територија. Сега, ако имавме политика на гладување, никој во Газа немаше да преживее по две години војна. Но, нашата политика беше сосема спротивна“.

Соединетите Американски Држави го бранеа Израел во Советот на безбедност, велејќи дека има право да одлучи што е најдобро за неговата безбедност. Тие ги нарекоа тврдењата за геноцид во Газа лажни.

Други членови на Советот и претставници на ОН изразија загриженост. Кина го нарече „колективното казнување“ на луѓето во Газа неприфатливо. Русија предупреди против „неразумно интензивирање на непријателствата“.

Џејмс Кариуки, заменик-постојан претставник на Велика Британија во ОН, ја нарече одлуката на Израел да го преземе градот Газа „погрешна“ и рече дека тоа ќе расели речиси еден милион (уште) Палестинци.

„Проширувањето на воените операции нема да направи ништо за да се стави крај на овој конфликт. Нема да обезбеди ослободување на заложниците. Само ќе го продлабочи страдањето на палестинските цивили во Газа“, рече Кариуки, цитиран од Ал Џезира.

„Оваа нечовечност не може да се оправда“, рече тој, осврнувајќи се на континуираните ограничувања на помошта наметнати од Израел (и неговата неодамнешна целосна блокада на помошта што предизвика широко распространето гладување). „Делумниот пристап до помош што Израел го одобри кон крајот на јули се покажа како жално несоодветен. Имаме јасна порака за Израел. Итно и трајно укинување на сите ограничувања за испорака на помош.“

„Ова повеќе не е претстојна криза со глад; ова е глад“, рече Рамеш Раџасингам од хуманитарната канцеларија на ОН. „Хуманитарните услови се повеќе од ужасни. Искрено, ни снема зборови за да ги опишеме“. (Според агенциите)