Непал ќе ги укине надоместоците за искачување за 97 врвови. 491 се отворени, алпинистите се фокусираат на 25

Непал ќе ги укине надоместоците за искачување за речиси 100 врвови во оддалечените региони на северозападните Хималаи во текот на следните две години за да се обиде да привлече повеќе алпинисти во овие помалку развиени и помалку популарни области, изјави вчера официјален претставник. Земјата отвори вкупно 491 врв за искачување, но алпинистите се фокусираат на околу 25 од нив во североисточен и централен Непал, вклучувајќи го и највисокиот врв, Монт Еверест, на кој стотици луѓе се обидуваат да се искачат секоја година.

Службеникот за туризам Химал Гаутам рече дека одлуката за укинување на надоместоците за 97 врвови, кои се движат од 5.870 метри до 7.132 метри, имала за цел да го промовира планинарењето на пониските планини во оддалечените региони.

Качувањето и планинарењето се клучни извори на приход во Непал

„Идејата е да се охрабрат алпинистите да одат во неистражени, но живописни области и планински врвови“, изјави Гаутам за Ројтерс. Непал ги зголеми надоместоците за искачување од септември, на пример, на 15.000 долари за Еверест од 11.000 долари.

Гаутам рече дека отстранувањето на надоместоците за дозволи ќе помогне во промоцијата на туризмот и подобрувањето на економските услови за луѓето во најмалку развиените области на Непал. Качувањето и планинарењето се главни туристички атракции и клучни извори на приход и вработување во сиромашната земја.