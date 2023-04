Немири во срцето на Европа: 1.000 полицајци повредени, нема крај на хаосот

Повеќе од 1.000 полицајци се повредени во протестите низ Франција, изјави министерот за внатрешни работи Жерал Дарманин за локалните медиуми во неделата.

Дерманин за францускиот весник „Журнал ди диманш“ (JDD) изјави дека 1.093 полицајци и пожарникари се повредени од избувнувањето на протестите во март.

Покрај тоа, имало 2.579 вооружени инциденти и 316 напади на јавни згради, изјави тој за неделникот.

A bird’s eye view that shows the scale of the protests. #FranceProtests pic.twitter.com/Q756Ko3DD5

Тој не даде информации за повредените граѓани, но рече дека 36 полицајци се под истрага поради сомневање за прекумерна употреба на сила.

Дарманин ги отфрли обвинувањата дека полицајците биле агресивни кон граѓаните и дека употребиле непропорционална сила.

„Правото на протест не го вклучува правото на насилство“, рече тој.

„Полицијата мораше да интервенира кога инаку мирните протести станаа насилни“, рече Дарманин.

Тој рече дека полицијата може легитимно да покаже сила и понекогаш да постапува грубо, но со тоа одговара на крајно насилни напади од професионални криминалци чија цел е уништување имот и убивање на полицајци.

🇫🇷 France 🇫🇷 @EmmanuelMacron Police Thugs attack civil in totally unprovoked attack.

Clubbing someone around the head is attempted in my book@BBCNews @BBCBreaking @ITV @SkyNews – why don’t you report on any of these countless instances?#FranceProtests #Macron #France pic.twitter.com/XVV2p8y6q1

— Concerned Citizen (@cotupacs) April 1, 2023