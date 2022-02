Не е потребна „шок терапија“ на ФЕД за да се скроти „загреаната“ економија, вели Кругман

Нобеловецот економист Пол Кругман рече дека иако е време Федералните резерви да почне да ги зголемува каматните стапки, нема криза во однос на инфлацијата и посочи дека креаторите на политиката ќе можат да го одмеруваат нивното заострување.

„Ова е очигледно многу жешка економија и работа на ФЕД е малку да ја разлади“, рече Кругман во петокот на „Баланс на моќ“ со Дејвид Вестин на телевизијата Блумберг. Што се однесува до тоа што е потребно, тој рече: „Дефинитивно не шок терапија“.

Кругман зборуваше еден ден откако извештајот покажа дека индексот на потрошувачките цени се искачи за 7,5 отсто во однос на претходната година, најмногу во последните четири децении. Зголемувањето на цените во јануари ги одразуваше големите зголемувања кои вклучуваат повисоки трошоци за храна, електрична енергија и домување.

Нема потреба од паника за сегашните стапки на инфлација, рече Кругман, сега на Сити универзитетот во Њујорк. Тој посочи дека долгорочните мерила на инфлациските очекувања остануваат многу пониски од пократкорочните.

„Тоа не е криза“, рече Кругман. „Во овој момент, сè уште не гледам никаков знак дека инфлацијата е вкоренета во економијата. Банката на федерални резерви сè уште има простор да направи меко слетување – но треба да почне да го прави тоа“.

Терминална стапка

Се очекува Банката на федерални резерви да започне со зголемување на стапките следниот месец на состанокот од 15 до 16 март, набргу откако е планирано да ја заврши својата програма за купување обврзници. Економистите се поделени околу тоа колку висока можеби ќе треба ФЕД да ја подигне референтната каматна стапка од речиси нула; Проекциите на ФЕД во декември покажаа дека таа останува под долгорочната проценка од 2,5 отсто во 2023 и 2024 година.

Кругман рече дека ако Банката на федерални резерви може да избегне да се прошират високите очекувања за инфлација, „тогаш неутрална стапка е она кон што сакате да се обратите“, во однос на крајната точка за зголемување на стапката.

„Целта овде — кога велам „меко приземјување“ — мислам не е да дојдеме до точка каде што всушност треба да ја фрлиме економијата во рецесија за да ја намалиме инфлацијата“, рече Кругман.

Банките и трговците од Волстрит ги зголемија своите прогнози за затегнување на ФЕД како одговор на забрзаното зголемување на цените и платите.

„Постојано“ искачување

Економистите на Goldman Sachs Group Inc. доцна во четвртокот рекоа дека сега очекуваат централната банка да зголемува седум пати оваа година. Оние во Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и HSBC Holdings Plc сега гледаат поместување од половина поен во март, придружувајќи се на Nomura Holdings Inc. во тој повик.

Банката на федерални резерви ќе треба „конзистентно“ да ги зголемува стапките сè додека основното прегревање во економијата што го поттикнува ценовниот притисок не исчезне, рече Кругман. Тој додаде дека никогаш не мислел дека квантитативното олеснување е ефикасна политика, па затоа нема проблеми со неговото прекинување. (Блумберг)