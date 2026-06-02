Војната во Иран ги преврте енергетските пазари наопаку, светот веќе изгуби милијарда барели сурова нафта

Војната во Иран одеднаш го претвори она што започна како година на прекумерна понуда на глобалните пазари на нафта и течен природен гас (LNG) во најлошото нарушување на снабдувањето со нафта и гас во историјата.

Три месеци откако започнаа нападите на САД и Израел врз Иран на 28 февруари, светот веќе изгуби милијарда барели сурова нафта, цените на нафтата и гасот најдоа нов, многу повисок праг и паѓаат речиси секојдневно со голема нестабилност, трговските патишта се променија, а цените на танкерите драстично скокнаа. Во Азија се појавува вистински недостиг на снабдување, додека глобалните залихи на сурова нафта и гориво опаѓаат, што сугерира дека пазарот на нафта наскоро може да остане без резерви што ги спречуваа цените да растат до 150 долари и повеќе за време на Големата криза со снабдувањето.

Со речиси затворањето на Ормускиот теснец, а сообраќајот низ тесното грло, низ кое минуваат 20 проценти од глобалните залихи на нафта и LNG, се намали за околу 90 проценти, производителите на нафта од Блискиот Исток беа брзо принудени да го намалат производството бидејќи капацитетот за складирање се наполни. Повеќе од 10 милиони барели сурова нафта дневно беа избришани од глобалното дневно производство, количина што никакво зголемување на понудата од други делови на светот не можеше да ја компензира.

Волуменот на течен природен гас од Катар и Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) исто така беше блокиран, додека Катар го суспендираше производството на ТПГ уште на 2 март. Катар подоцна во март изјави дека неговиот капацитет за извоз на ТПГ можеби нема да се врати на нивото пред војната до пет години поради штетата од иранските ракетни напади врз комплексот Рас Лафан, најголемиот погон за втечнување во светот.

Светот сега изгуби милијарда барели сурова нафта и кондензат, покажаа податоците на Кплер. Од 22 мај, кумулативните загуби на сурова нафта и кондензат на Блискиот Исток достигнаа 961 милион барели, а границата од 1 милијарда барели беше надмината до крајот на мај. Вкупните прекини на производството, исто така, малку се зголемија, со дополнителни 100.000 барели дневно кои веројатно беа суспендирани минатата недела поради континуираниот притисок во Ирак и Саудиска Арабија, пренесува Финанције.хр.

На Блискиот Исток, „доаѓа сезонски повисока побарувачка, што постепено би можело да го зголеми регионалното снабдување за да се задоволи побарувачката, иако економските реалности во регионот би можеле да предизвикаат и одредено органско уништување на побарувачката, ограничувајќи го секое летно маргинално зголемување на нивоата на производство“, напиша минатата недела Навин Дас од „Кплер“.

Во услови на масовни прекини во снабдувањето, залихите се намалуваат со забрзано темпо, вклучително и во Соединетите Американски Држави. Со исклучок на Кина, која акумулираше големи резерви од повеќе од 1,2 милијарди барели во изминатата година, остатокот од светот бележи забрзан пад на копнените залихи.

Глобалните залихи паднаа на почетокот на мај со стапка од малку повеќе од 1,5 милиони барели дневно. Таа стапка на опаѓање сега скокна на речиси 1,7 милиони барели дневно, покажаа податоците на „Кплер“, што укажува дека цените би можеле дополнително да растат.

Цените и транспортните патишта исто така фундаментално се променија. Саудиска Арабија, водечкиот светски извозник на сурова нафта, испорачува нафта од своето пристаниште Џанбу на Црвеното Море, заобиколувајќи го Ормускиот теснец, додека ОАЕ го зголемува капацитетот и планира дополнително да го зголеми својот капацитет надвор од теснецот со нов цевковод до Фуџаира.

Заканите за танкерите што минуваат низ Ормутскиот теснец доведоа до промена во однесувањето на бродските компании. Навигацијата со оневозможени AIS транспондери, која досега главно се поврзуваше со бродови вклучени во транспортот на иранска нафта под санкции, сè повеќе се користи и во редовниот комерцијален сообраќај. Според податоците од компанијата Вортекс, таквата практика сега ја применуваат и бродовите што транспортираат несанкционирана нафта и друга стока што минуваат низ овој клучен поморски премин.

Бродовите што продолжуваат да минуваат низ Ормускиот теснец го прават тоа почесто со зголемени безбедносни ризици. Според Клер Јунгман, директорка за поморски ризик и разузнавање во Вортекс, намалената видливост на AIS податоците во областа повеќе не е само поврзана со избегнување на санкции. Тоа стана поширок одговор на бродските компании на растечкиот ризик од конфликт, оперативната несигурност и потребата од продолжување на снабдувањето со енергија преку еден од најважните енергетски центри во светот.

Намалената видливост на податоците од AIS за бродовите што превезуваат нафтени производи, течен гас и течен природен гас го отежнува следењето на енергетските текови. Поради ова, постои растечка несигурност во врска со снабдувањето со рафинерии, достапноста на производи, нивото на залихи во одредени региони и реалната побарувачка на пазарите каде што пристигнува товарот.