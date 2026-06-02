Отворен повик за стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ за академската 2026/2027 година

Фондацијата „Атанас Близнакоф“, во стратешка соработка со организацијата Македонија2025 и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ), го најавува отворањето на новиот повик за доделување стипендии за студентска извонредност за академската 2026/2027 година. Овој повик е наменет за сите редовни студенти кои се запишуваат на прв циклус студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Основната мисија на оваа програма е да обезбеди еднаков пристап до образование, континуирана финансиска поддршка и силна мотивација за младите луѓе во земјата да го продолжат своето образование, остварувајќи ги своите академски и професионални амбиции.

Стипендиската програма за претстојната академска година е структурирана во два дела и нуди вкупно 50 стипендии, секоја во износ од 2.500 американски долари годишно. Првиот дел од повикот опфаќа 40 стипендии за студентска извонредност, наменети за редовни студенти на сите факултети при УКИМ. Овие стипендии имаат за цел да ги поддржат оние млади луѓе кои покажуваат извонредни резултати и посветеност, но се соочуваат со финансиски предизвици. Вториот дел вклучува дополнителни 10 стипендии кои имаат специфична цел да ги поттикнат и мотивираат студентите да се запишат во области од суштинско значење за одржливата иднина на нашата земја. Овие области ги вклучуваат земјоделството, производството на храна, ветеринарната медицина, шумарството, екологијата, екоинженерингот, природните науки, циркуларната економија и одржливиот развој. За овие 10 стипендии можат да аплицираат само студентите кои се запишуваат на Факултетот за земјоделски науки и храна, Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Природно-математичкиот факултет, Факултетот за ветеринарна медицина и Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје.

„Нашата мисија е јасна – да ги поддржиме младите таленти кои се вистинската иднина на нашето општество. Преку овие стипендии, сакаме да осигураме дека финансиските пречки никогаш нема да застанат на патот на студентската извонредност. Секој млад човек заслужува еднаква можност да го оствари својот целосен потенцијал, а ние сме тука да им го олесниме тој пат и да ги охрабриме да целат високо,“ изјави претставник на Атанас Близнакоф програмата.

Од Македонија2025 го нагласуваат сеопфатниот карактер на програмата: „Стипендијата на Фондацијата „Атанас Близнакоф” не е само финансиска поддршка – таа е целосна програма за личен и професионален развој. Покрај финансиската поддршка, секој стипендист добива пристап до менторство од врсници, менторство од искусни професионалци, практикантски позиции и обуки за развој на вештини – се тоа во една стипендијска програма. Веруваме дека младиот човек не треба да бира меѓу финансиска поддршка и професионален раст,“ истакна претставник на Македонија2025.

За да аплицираат за овие стипендии, кандидатите треба да ги исполнуваат следните критериуми: да се државјани на Република Северна Македонија, да се запишуваат како редовни студенти во прва година на УКИМ, да имаат завршено средно образование со просечен успех од најмалку 4,0 и да доаѓаат од семејства каде финансиската поддршка е од витално значење за нивното понатамошно образование. Исто така, кандидатите не смеат да бидат корисници на друга стипендија повисока од 6.000 денари месечно.

За сите заинтересирани, особено сакаме да истакнеме, дека апликанти не мора веќе да бидат официјално запишани на УКИМ во моментот на поднесување на апликацијата. Потврдата за статус на редовен студент се доставува дополнително, само доколку кандидатот биде избран за стипендист.

Повеќе информации за програмата „Атанас Близнакоф” на следниот линк.

Повеќе информации за отворениот повик за стипендии.

Апликациите се поднесуваат на следниот линк.

Крајниот рок за поднесување на апликациите е 31 август 2026 година, до 23:59 часот.