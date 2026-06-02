Шесте најголеми економии на ЕУ бараат унија на пазарите на капитал

Шесте најголеми економии на Европската Унија постигнаа заеднички договор за тоа како да ги интегрираат пазарите на капитал, во обид да го протуркаат договорот низ политички заглавениот Брисел.

Шесте најголеми економии во Европската Унија повикаа на забрзување на Унијата на капиталните пазари, со цел да се забрза усвојувањето на регулативите во Брисел, според писмото испратено до Европската комисија во петокот.

Писмото го потпишаа Германија, Франција, Шпанија, Италија, Полска и Холандија, познати како Е6, кои се обидуваат да ги надминат фрустрациите околу законодавниот пат на ЕУ, за кој велат дека го закочил политичкиот моментум и придобивките што би ги донела реформата на пазарот.

„Подлабоките и поинтегрираните пазари на капитал се клучни за отклучување на потенцијалот за раст на Европа и обезбедување на нејзината способност да работи во сè попребирлива глобална средина“, се наведува во писмото.

Законодавството за пазарите на капитал во Брисел се смета за еден од главните приоритети на блокот, бидејќи ѝ помага да ја постигне својата цел да ја направи Европа поконкурентна на глобалната сцена.

ЕУ ги засилува своите напори за зголемување на својата глобална конкурентност и намалување на зависноста од САД и Кина. За да го постигнат ова, земјите-членки промовираат агенда за конкурентност во која интеграцијата на пазарите на капитал игра централна улога.

Блокот се стреми да создаде единствен пазар на капитал, дозволувајќи парите – вклучувајќи ги инвестициите и заштедите – слободно да течат преку границите, без регулаторни бариери.

Во моментов, пазарите на капитал во голема мера се регулирани со националното законодавство, што создава фрагментиран простор за компаниите и инвеститорите.

Иако лидерите на ЕУ отсекогаш ја нагласувале важноста од заокружување на Унијата на пазарите на капитал како клучна мерка за создавање попријателски единствен пазар за бизнисот, блокот останува поделен околу тоа како да се спроведе интеграцијата.

Меѓу главните предлози на Е6 за надминување на фрагментацијата е преносот на одредени овластувања на Европската агенција за хартии од вредност и пазари на капитал.

Како и во многу области од законодавството на ЕУ, поединечните земји-членки се неподготвени да се откажат од суверенитетот над регулативите на пазарите на капитал, што доведува до застој со значајни политички последици.

За да продолжи законодавството, Е6 мора да ја обезбеди поддршката од уште девет земји. Во овој случај, законот може да напредува само ако добие поддршка од најмалку 15 земји што претставуваат 65 проценти од населението на ЕУ, пишува Euronews.