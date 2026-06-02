Стопанската комора на северо-западна Македонија одбележува 20 години постоење

Стопанската комора на северо-западна Македонија со свечен настан во Филхармонија, вечер одбележува 20 години од нејзиното основање.

Како што се истакнува, овој настан одбележува две децении континуирана посветеност во застапувањето и унапредувањето на интересите на бизнис-заедницата, како и создавање на поповолна економска средина.

Според најавата, настанот ќе обедини претставници на институции, бизнис-заедницата, како и локални и меѓународни партнери, во знак на овој значаен јубилеј.