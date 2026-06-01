ОЕЦД: Кинеските субвенции ги засенуваат поддршките за глобалните ривали

Кинеските индустриски компании добиле значително поголема државна поддршка од нивните меѓународни конкуренти во изминатите две децении, се наведува во извештајот што денеска го објави Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).

Помеѓу 2005 и 2024 година, кинеските компании добивале во просек од три до осум пати повеќе субвенции во однос на нивниот промет отколку нивните конкуренти во земјите на ОЕЦД со седиште во Париз.

ОЕЦД вклучува големи делови од Европа, како и САД и Јапонија, меѓу другите.

Во својот извештај, ОЕЦД ја опиша проценката за кинеските компании како конзервативна – што значи дека реалните разлики би можеле да бидат уште поголеми.

Дури и во споредба со економиите во развој, како што се Бразил, Индија и Индонезија, субвенциите за кинеските фирми биле значително повисоки, се вели во извештајот. Индустриските групи и креаторите на политики во неколку земји веќе долго време тврдат дека кинеските субвенции и вишокот на индустриски капацитет ги искривуваат глобалните пазари, пренесе ДПА.

Околу 60 проценти од добивките на глобалниот пазарен удел што ги оствариле кинеските компании во разгледуваниот период се припишуваат на овие субвенции, додаде ОЕЦД.

Генерално, индустриските субвенции неодамна достигнаа рекордни нивоа, наведе ОЕЦД. По рекордниот максимум во 2023 година, субвенциите во 15 клучни индустриски сектори изнесувале вкупно 108 милијарди долари во 2024 година, што е еквивалентно на 1,3 отсто од прометот на компаниите.

Меѓу најмногу субвенционираните сектори спаѓаат постројките за обновлива енергија, полупроводниците и тешката индустрија. Поконкретно, производството на фотонапонски модули, полупроводници, алуминиум и челик, како и бродоградбата, се силно субвенционирани во однос на прометот на компаниите.

ОЕЦД ги евидентира субвенциите за 525 од најголемите светски индустриски компании во база на податоци. Тие вклучуваат владини грантови, даночни олеснувања и нискокаматни кредити.