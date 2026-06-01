Поради недостигот на чипови, се очекува цените на мобилните телефони да растат

Продажбата на мобилни телефони низ целиот свет нагло ќе падне во 2026 година поради недостиг на чипови, кои сè повеќе се „киднапираат“ од вештачката интелигенција, според студијата на Counterpoint Research.

Компаниите низ целиот свет ќе испорачаат 1,08 милијарди мобилни телефони оваа година, што е за 13,9 проценти помалку од минатата година, според Counterpoint Research. Во февруари, тие прогнозираа пад од 12,9 проценти.

Ситуацијата на пазарот дополнително се влоши поради војната во Иран, која претставува сè поголем товар врз глобалните синџири на снабдување со полупроводници.

Недостатокот предизвикува најголеми проблеми за производителите на поевтини мобилни телефони, бидејќи производителите на чипови сè повеќе ги префрлаат своите капацитети на чипови за вештачка интелигенција, па затоа производството на уреди во понискиот ценовен опсег станува помалку профитабилно.

Просечните големопродажни цени на паметните телефони се зголемија за 14 проценти во првиот квартал во споредба со истиот период минатата година, додека пратките се намалија за 3,1 процент.

Последиците од недостигот ќе се почувствуваат уште посилно, бидејќи залихите ќе се натрупаат пред прекините во снабдувањето да се распродадат, предупредува „Каунтерпоинт рисрч“, забележувајќи дека некои модели поевтини од 150 американски долари би можеле да исчезнат од продавниците.

Производителите на мобилни телефони од низок и среден опсег се заглавени помеѓу повисоки оперативни трошоци што не можат да ги апсорбираат и потрошувачи со ограничена куповна моќ, објаснува Ванг Јанг, главен аналитичар на компанијата.

„Прашањето повеќе не е како да се зголемат испораките или пазарниот удел, туку како да се преживее на пазарот на прво место“, додаде Ванг.

Според него, недостигот на мемориски чипови е најсериозното нарушување со кое се соочил секторот на мобилни телефони досега, а компаниите не можат да ги ублажат неговите последици ниту со повисоки цени ниту со промени на производите.