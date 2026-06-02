Во првиот квартал најмногу се барале работници во услужните дејности и продажбата

02/06/2026 08:19

Стапката на слободни работни места во првото тримесечје од годинава изнесува  2.07 проценти, а најголем број слободни работни места, 2 346, има во петтата група занимања: Работници во услужни дејности и продажба, објави Државниот завод за статистика. 

Вардарскиот Регион има највисока стапка на слободни работни места од 2.28 проценти.

Највисока стапка на слободни работни места од 4.94 проценти има во секторот Сместување и послужување храна, додека најмала е стапката во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација, во кој изнесува 0.15 проценти.

Деловните субјекти со 10 до 49 вработени имаат највисока стапка на слободни работни места од 3.05 проценти.

