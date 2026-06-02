Левица: Оливер Миланов од АХВ да си поднесе оставка по скандалот со млекарниците

После информации за квалитетот на млечните производи, односно, за небезбедната храна која млекарниците ја пуштаат во промет, се добива јасна слика дека корупцијата во надлежните институции, во случајов Агенција за храна и ветеринарство, е длабоко навлезена во системот, стои во соопштението на политичката партија Левица.

Според Левица, Оливер Миланов, инаку стоматолог по професија, и како што се вели во соопштението „по некоја случајност директор на АХВ“, е најдиректно одговорен за сѐ што се случува со квалитетот, тоест, што се произведува, увезува и продава низ супермаркетите како храна, а која ја консумираат нашите сограѓани.

„После скандалите со корупција и мито во другите надлежни агенции и инспекторатот под капата на МЗШВ, сега имаме и мега скандал со небезбедна храна пуштена по маркетите. Наместо навремена контрола и заштита на јавното здравје надлежните дозволиле производи со состав различен од декларираниот да стигнат до илјадници граѓани. Неправилности биле утврдени кај производи на Бела фарм, ПК Златибор, Маврово, Милком, Сентис АГ, Ѓорѓиеви, Тетовска млекара, Продукт и Норд милк“, посочуваат од Левица.

Од таму додаваат дека особено индикативно е што меѓу компаниите, за кои се утврдени неправилности, е и млекарата „Ѓоргиеви“ од Радовиш, чиј сопственик е советник од редовите на ДПМНЕ. Тоа отвара сомнеж за евентуално политичко влијание и институционална заштита. Исто така овој факт ги отвара и прашањата за тоа зошто надлежните не ги објавија имињата на млекарите кај кои се најдени неправилности, но и за висините на казните кои треба да ги платат, односно 3500 евра, што е повеќе од смешна сума за голема и профитабилна млекара.

„Левица уште од самиот почеток на аферите во МЗШВ јавно бара оставка од министерот Цветан Трипуновски, но после овој скандал со млечните производи оставка освен од министерот бараме и од директорот на АХВ, како и преземање на сите мерки за утврдување на негова најдиректна кривична одговорност“, нагласуваат од партијата.

Јавноста има право да знае колку долго траеле овие злоупотреби, кој дозволил производи што не одговараат на декларираниот состав да се продаваат како млеко и млечни производи и дали зад целиот случај стои организирана мрежа на институционална неодговорност, корупција и политичка заштита, се вели во соопштението на Левица.