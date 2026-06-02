Индустриското производство во првите четири месеци со минимален раст од 0,2 отсто во споредба со лани

02/06/2026 16:44

Индустриското производство во април годинава е зголемено за 7,6 % во однос на април 2025 година – соопшти Државниот завод за статистика.

Индустриското производство во секторот Рударство и вадење камен во април 2026 година, во однос на април 2025 година, бележи пораст од 4,3 %, во секторот Преработувачка индустрија од 6,8 %, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 22,6 %. 

Според главните индустриски групи, производството во април 2026 година, во однос на април лани, бележи пораст кај Енергија за 17,2 %, Интермедијарни производи, освен Енергија, за 14,1 %, Капитални производи за 1,5 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 5,5 %, а опаѓање бележи кај Трајни производи за широка потрошувачка за 4,9 %. 

Во периодот јануари – април годинава, пак, во споредба со истиот период од 2025, има раст на индустриското производство од 0,2 %.

Поврзани содржини

Повеќе од 40 милиони евра обезбедени преку оперативниот план за вработување за 2026, ќе бидат опфатени над 10.000 граѓани
Дурмиши: Не може ниту една компанија да нуди работа за плата која е пониска од минималната
Војната во Иран ги преврте енергетските пазари наопаку, светот веќе изгуби милијарда барели сурова нафта
МЕФ 2026: Интеграцијата во енергетскиот пазар претставува важен дел од процесот на европска интеграција
Отворен повик за стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ за академската 2026/2027 година
Мицкоски за контролата на АХВ: Најважно е дека не постои ризик за здравјето на граѓаните
Во целост исплатена Еврообврзницата издадена во 2020 година во вкупен износ од 700 милиони евра
Царинска управа: Воведена Фаза 6 на транзитниот систем што се применува во ЕУ

Најчитани