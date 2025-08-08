Не е ниту Ватикан, ниту ОАЕ: Трамп и Путин ќе се сретнат на 15 август во Аљаска

Претседателот на САД, Доналд Трамп, објави дека следниот петок ќе се сретне со рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска.

Дополнително, Трамп спомена „размена на територија“ меѓу Украина и Русија како дел од идниот договор меѓу двете завојувани земји. „Ќе има територијална размена од која имаат корист двете страни, но за тоа ќе разговараме подоцна“, рече тој во Белата куќа, додавајќи дека „тоа е комплицирано“.

„Зборуваме за територија каде што борбите беснеат повеќе од три и пол години“, истакна тој.

САД и Русија се стремат да постигнат договор за прекин на војната во Украина, што би ја зацврстило окупацијата на територијата заземена од Москва за време на воената инвазија, објави претходно Блумберг. Белата куќа ја отфрли сторијата на Блумберг, нарекувајќи ја шпекулација.

Во меѓувреме, Волстрит џурнал (WSJ), повикувајќи се на европски и украински претставници, пишува дека рускиот претседател Владимир Путин е подготвен да ја запре војната ако ја добие источна Украина.

Клучни информации: