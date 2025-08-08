Не е ниту Ватикан, ниту ОАЕ: Трамп и Путин ќе се сретнат на 15 август во Аљаска
Претседателот на САД, Доналд Трамп, објави дека следниот петок ќе се сретне со рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска.
Дополнително, Трамп спомена „размена на територија“ меѓу Украина и Русија како дел од идниот договор меѓу двете завојувани земји. „Ќе има територијална размена од која имаат корист двете страни, но за тоа ќе разговараме подоцна“, рече тој во Белата куќа, додавајќи дека „тоа е комплицирано“.
„Зборуваме за територија каде што борбите беснеат повеќе од три и пол години“, истакна тој.
САД и Русија се стремат да постигнат договор за прекин на војната во Украина, што би ја зацврстило окупацијата на територијата заземена од Москва за време на воената инвазија, објави претходно Блумберг. Белата куќа ја отфрли сторијата на Блумберг, нарекувајќи ја шпекулација.
Во меѓувреме, Волстрит џурнал (WSJ), повикувајќи се на европски и украински претставници, пишува дека рускиот претседател Владимир Путин е подготвен да ја запре војната ако ја добие источна Украина.
Клучни информации:
- WSJ: Путин ја сака источна Украина во замена за мир
- Трамп: Многу наскоро ќе се сретнам со Путин. Ќе има размена на територии во корист на двете страни
- Италијанска новинска агенција: Путин не сака средба во Рим
- Бела куќа: Разговаравме со Украинците за патиштата кон мир
- Официјален претставник на Белата куќа: Средбата Путин-Трамп е планирана за крајот на следната недела. Можни локации се ОАЕ, Унгарија, Швајцарија и Рим
- Блумберг: Американците понудија примирје кое ќе им овозможи на Русите да ја задржат окупираната територија
- Руски пратеник: Средбата меѓу Трамп и Путин може да биде судбоносна и да стави крај на војната
- Пристигна првата реакција на Кина на самитот Трамп-Путин: „Задоволни сме“
- Руси: Украинците ги нападнаа нашите два региона – Курск и Белгород
- Индија престана да купува оружје од САД, ова е одговор на новите царини на Трамп воведени поради купувањето руска нафта
- Трамп на прашањето дали ќе се држи до рокот од ултиматумот: „Зависи од Путин“
- Белата куќа вчера соопшти дека Путин мора да се согласи на трилатерална средба Путин-Трамп-Зеленски пред средбата со Трамп, но денес се откажа од тој услов.
- Вчера Кремљ потврди дека се подготвува средба Трамп-Путин и тоа за неколку дена