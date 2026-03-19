Нападот на Иран уништи 17 проценти од капацитетот на Катар за течен природен гас

Катар би можел да се соочи со години намален извоз на природен гас откако иранските напади оштетија клучна енергетска инфраструктура, уништувајќи значителен дел од нејзиниот капацитет за производство на течен природен гас (ЛНГ), изјави за Ројтерс главниот извршен директор на „КатарЕнерџи“.

Саад ал-Кааби рече дека нападите онеспособиле две од вкупно 14 производствени единици за ЛНГ и еден објект за претворање на гас во течност од два, намалувајќи го производството за околу 17% во време кога Катар се наоѓа во срцето на глобалното снабдување со гас.

Тој рече дека само погодените објекти сочинуваат околу 12,8 милиони тони годишно производство на ЛНГ и предупреди дека поправките би можеле да ги држат исклучени од три до пет години, во зависност од безбедносните услови и временските рокови за техничко закрепнување.

Се очекува прекинот да резултира со околу 20 милијарди долари годишни загуби на приходи, додаде тој, што претставува еден од најскапите шокови во снабдувањето со кои се соочила компанијата.

Кааби рече дека ситуацијата може да ја принуди „КатарЕнерџи“ да ги преиспита своите договорни обврски со неколку долгорочни купувачи, вклучувајќи ги Италија, Белгија, Јужна Кореја и Кина. Тој рече дека компанијата би можела да биде принудена да се повика на виша сила, договорна одредба што се користи кога вонредни настани ја спречуваат испораката, за подолг период ако прекините продолжат.