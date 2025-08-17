Најмалку 21 лице загина чекајќи хуманитарна помош во Газа

17/08/2025 19:12

Најмалку 21 лице денеска беше убиено од израелски оган додека се обидувале да добијат помош во јужниот дел на Газа, објави Медицинскиот комплекс Насер, јавува Ал Џезира.

Од основањето на станиците за помош на Фондацијата за хуманитарна помош во Газа (GHF) кон крајот на мај, најмалку 1.924 лица се убиени, а повеќе од 14.288 се повредени, покажуваат податоците на палестинското Министерство за здравство во Газа.

Палестинското министерство претходно денеска објави дека во последните 24 часа во Појасот Газа од глад починале уште 11 Палестинци, со што бројот на смртни случаи од глад се искачи на 251.

Според Министерството, меѓу оние што починале од глад имало 108 деца.

