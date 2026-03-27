Најлошиот ден на Волстрит по војната со Иран

Волстрит вчера нагло падна, додека цените на нафтата пораснаа, бидејќи оптимизмот за можен крај на војната со Иран повторно отстапи место на неизвесноста.

S&P 500 падна за 1,7%, забележувајќи го најлошиот ден од јануари, враќајќи го на вистинскиот пат за петтата недела по ред со загуби. Таа низа датира од пред војната и би била најдолга за речиси четири години.

Дау Џонс падна за 469 поени, или 1%, додека Насдак потона за 2,4% и сега е повеќе од 10% под рекордно високото ниво достигнато на почетокот на годината, во она што пазарот го нарекува „корекција“.

Финансиските пазари осцилираат со денови по почетниот оптимизам, кога американскиот претседател Доналд Трамп рече дека разговорите за завршување на војната биле „продуктивни“. Иран го негираше тоа, а потоа го отфрли предлогот на САД за прекин на огнот што пристигна преку Пакистан.

Борбите продолжија, при што илјадници дополнителни американски војници се приближија кон регионот. Во меѓувреме, Иран го зајакна својот став врз стратешки важниот Ормутски теснец и би можел да воведе еден вид „наплатна рампа“ за танкерите што минуваат низ тесниот морски пат, низ кој минува околу една петтина од светската нафта.

Суровата нафта Брент порасна за 4,8% на 101,89 долари за барел, во споредба со околу 70 долари пред почетокот на војната. „Подобро да станат сериозни наскоро пред да биде предоцна“, рече Трамп на социјалните мрежи, осврнувајќи се на иранските преговарачи.

Неколку минути по затворањето на пазарите, Трамп ја ублажи реториката и рече дека ја одложува својата закана за „уништување“ на иранските енергетски капацитети до 6 април за да даде повеќе време за разговори. „Преговорите се во тек и, и покрај лажните тврдења на медиумите за лажни вести и други, тие одат многу добро“, рече тој.

Цените на нафтата оттогаш малку се опоравија, а суровата нафта Брент се врати на околу 100 долари за барел. Приносите на американските државни обврзници исто така малку се повлекоа.

Приносот на 10-годишната американска државна обврзница се зголеми на 4,43% од 4,33% еден ден претходно и од 3,97% пред војната. Таквиот пораст веќе ги зголеми каматните стапки на кредитите и хипотеките во САД, забавувајќи ја економијата.

Податоците објавени вчера покажаа дека малку повеќе Американци поднеле барање за надомест за невработеност минатата недела, иако нивото останува ниско според историските стандарди.

Забавувањето на пазарот на трудот нормално би ја натерало централната банка на САД да ги намали каматните стапки, но очекувањата за таков потег нагло се намалија оваа година. Причината е стравот од инфлација, дополнително засилена од зголемувањето на цените на нафтата.

На Волстрит, технолошките акции беа најголемите губитници. Мета падна за 8%, а Алфабет за 3,4%, еден ден откако поротата ги прогласи Инстаграм и Јутјуб за одговорни во голем судски процес поради зависноста од социјалните медиуми.

Други големи технолошки компании, исто така, паднаа: Нвидија падна за 4,2%, Амазон за 2%, додека Епл беше исклучок, со мал пораст од 0,1%. Генерално, S&P 500 падна за 114,74 поени на 6.477,16 и сега е 7,2% под рекордно високото ниво. Dow Jones падна на 45.960,11, а Nasdaq на 21.408,08.