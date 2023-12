Наградата на Центарот Кенеди за Били Кристал, Дион Ворвик и Бари Гиб

Вашингтон– Пејачката Дион Ворвик, комичарот Били Кристал, членот на Би Џиз, Бари Гиб, раперката и актерка Квин Латифа и оперската ѕвезда Рене Флеминг се меѓу истакнатите личности кои во неделата ја примија наградата на Центарот за изведувачки уметности Џон Ф. Кенеди, најреномираната американската награда во областа на културата, во присуство на американскиот претседател Џо Бајден.

Холивудските ѕвезди и вашингтонската политичка елита беа присутни на 46-то свечено доделување.

Ворвик (82), поп-музичка ѕвезда од 1960-тите, има продадено повеќе од 100 милиони плочи и е позната по хитовите како „I’ll Never Love This Way Again“ и „That’s What Friends Are За“, песна од 1985 година што ја снимила со Гледис Најт, Елтон Џон и Стиви Вондер за да ја подигне свеста за СИДА-та.

„Едноставно не постои песна што Дион Ворвик не може да ја пее“, рече продуцентот на дискови Клајв Дејвис, додавајќи дека таа „инспирирала музичари ширум светот“. Пејачката Синтија Ериво изведе возбудлива верзија на песната на Ворвик „Алфи“.

Кристал (75), е познат по улогите во филмовите како „Кога Хари ја запозна Сали“, „City Slickers“ и „Analyze This“. Актерите Мег Рајан и Роберт Де Ниро се појавија на сцената за да му оддадат почит на својот пријател.

„Имате само 75 години. Тоа значи дека ви делат само околу шест години од совршената возраст за да бидете избран за претседател“, се шегува Де Ниро. Бајден (81) се кандидира за реизбор. Толпата ечеше.

Кристал е актер и писател добитник на Тони и Еми, кој девет пати беше домаќин на Оскарите. Вупи Голдберг, кој исто така му оддаде почит на Кристал, рече дека треба да добие почесен Оскар за неговата услуга како долгогодишен водител на шоуто.

Квин Латифа (53) е музичарка и актерка позната по филмовите како „Чикаго“ и „Брингинг хаус“, која доби Греми награда за најдобра соло рап изведба во 1994 година.

„Се чувствувам многу благословена. Се чувствувам многу почестена“, им рече таа на новинарите. Актерката Кери Вашингтон изјави дека нејзината пријателка е еден од „најдобрите рапери на сите времиња“.

Пејачите Титус Бурџис, Кристин Барански и Сузан Греам ја изведоа песната „You’ll Never Walk Alone“ од шоуто на Бродвеј, „Крусел“ во знак на почит на Флеминг (64), прославен сопран кој настапувал во оперските куќи ширум светот и собрал пет Греми награди.

Оперската пејачка J’Nai Bridges пред почетокот на шоуто изјави дека Флеминг помогнала операта да стане помејнстрим.

„Рене Флеминг апсолутно ја направи операта подостапна“, им рече таа на новинарите. „Таа е пробиена и навистина некако го отвори патот за генерациите како мене“.

Гала настанот заврши со прослава на Гиб (77), пејач и текстописец кој настапи со неговите браќа Робин и Морис во Bee Gees, група која продаде повеќе од 220 милиони плочи. Има освоено девет Греми награди и како дел од триото е познат по песните како „Stayin’ Alive“ и „How Deep Is Your Love“.

Тој им изјави на новинарите пред шоуто дека го чувствува присуството на неговите браќа, кои двајцата починаа.

„Тоа е многу емотивно“, рече тој. „Она што го правевме сите заедно – кога бевме добри, кога бевме – тоа беше нешто со што треба да се гордееме.

Кантри групата Little Big Town ја изведе песната на Гиб „Lonely Days“, пејачот Мајкл Бубле ја отпеа „How Can You Mend A Broken Heart“, а ѕвездата од Бродвеј Бен Плат направи преработка на „Nights on Broadway“.

Свеченоста на доделувањето на наградите , ќе ја емитува американската телевизиска мрежа CBS на 27 декември. (Ројтерс)