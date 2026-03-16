Нафтените гиганти го предупредуваат Трамп: „Кризата ќе ескалира. Постои само едно решение“

Лидерите на водечките американски нафтени компании ја предупредија администрацијата на Доналд Трамп дека енергетската криза, поттикната од војната во Иран, веројатно ќе се влоши. Главната причина за загриженост се прекините во протокот на нафта низ Ормутскиот теснец, што може да предизвика долгорочна нестабилност на глобалните енергетски пазари, пишува „Волстрит џурнал“.

На состаноците со претставници на администрацијата на Трамп, раководителите на „Ексон Мобил“, „Шеврон“ и „КонокоФилипс“ ја нагласија сериозноста на ситуацијата. Извршниот директор на „Ексон“, Дарен Вудс, предупреди дека цените на нафтата би можеле дополнително да пораснат доколку шпекулантите ја искористат ситуацијата, но и дека пазарите би можеле да се соочат со криза во снабдувањето со нафтени деривати.

Според извори запознаени со разговорите, извршниот директор на „Шеврон“, Мајк Вирт, и извршниот директор на „КонокоФилипс“, Рајан Ленс, исто така изразија длабока загриженост за обемот на прекините предизвикани од затворањето на клучниот морски премин.

Белата куќа моментално разгледува неколку мерки за да се обиде да ги намали цените на нафтата. Опциите вклучуваат ублажување на санкциите за руската нафта, ослободување на големи количини од стратешките резерви на нафта и потенцијално укинување на ограничувањата за транспорт на сурова нафта помеѓу американските пристаништа. Претставник на Белата куќа изјави за WSJ дека се работи и на зголемување на протокот на нафта помеѓу Венецуела и САД.

Иако состаноците беа опишани како продуктивни, раководителите на нафтените компании нагласија дека се достапни малку опции за ублажување на кризата. Тие се согласија дека повторното отворање на Ормутскиот теснец може да биде единственото вистинско решение за да се избегне штетата што продолжените високи цени би ја нанеле на глобалната економија.

Висок функционер на администрацијата призна дека се очекува цените дополнително да растат и дека опциите за интервенција се ограничени. Тој додаде дека Пентагон предложил планови за повторно отворање на теснецот и дека администрацијата се надева дека тоа ќе се случи „во рок од неколку недели, а не месеци“.

Американските претставници, вклучувајќи го и министерот за внатрешни работи Даг Бургум, разговарале со претставници на Ексон и КонокоФилипс за можноста за нивно враќање во Венецуела. Ова би инвестирало милијарди долари во нафтениот сектор на таа јужноамериканска земја, кој се бори со тешкотии.

Нафтените гиганти „Ексон“ и „Коноко Филипс“ се повлекоа од Венецуела во 2007 година, откако тогашниот претседател Уго Чавез ги национализираше нивните средства. Двете компании сè уште се обидуваат да ги вратат милијардите долари за кои тврдат дека им се должат преку судовите.

Ормутскиот теснец е во центарот на криза на енергетскиот пазар откако Иранската исламска револуционерна гарда објави дека го затвора за повеќето бродови. Одлуката следеше по нападите на САД и Израел врз Иран што започнаа на 28 февруари.

Пред војната, околу 20 милиони барели нафта минуваа низ теснецот дневно, а прекинот на овој сообраќај предизвика остар скок на цените.

Досега околу 1.300 луѓе се убиени во нападите на САД и Израел врз Иран, вклучувајќи го и тогашниот врховен лидер ајатолахот Али Хамнеи. Иран одговори на нападите со лансирање беспилотни летала и ракети врз цели во Израел, Јордан, Ирак и земјите од Заливот каде што се стационирани американски воени единици.