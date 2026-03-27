Нафтата над 111 долари за барел

Цените на нафтата денес на меѓународните пазари пораснаа на над 111 долари, а инвеститорите се сомневаат дека САД и Иран наскоро би можеле да го решат конфликтот преку преговори.

На лондонскиот пазар, барелот се тргуваше за 3,46 долари повисоко попладне отколку на вчерашното затворање на тргувањето, на 111,47 долари. На американскиот пазар, беше поскап за 4,08 долари и изнесуваше 98,56 долари.

На крајот од неделата, пазарите го игнорираа повеќекратното одложување на рокот за отворање на Ормутскиот теснец од страна на САД.

Американскиот претседател Доналд Трамп во четврток повторно го одложи рокот што го постави за Иран да го отвори Ормутскиот теснец, овој пат за 10 дена.

Ова би значело дека, доколку теснецот не се отвори, САД ќе ја нападнат иранската енергетска инфраструктура од 6 април.

Израелскиот министер за одбрана Кац, сепак, рече дека нападите врз Иран нема да престанат.

По американско-израелскиот напад кон крајот на февруари, Иран ја презеде контролата врз Ормускиот теснец, забранувајќи го транзитот за бродови поврзани со Израел и САД и нивните сојузници.

Техеран инсистира дека теснецот не е затворен, истакнувајќи дека транзитот е дозволен за бродови на „пријателски земји“, во координација со иранската морнарица.

Израел и САД повторно нападнаа цели во Иран синоќа, а иранската војска возврати со испукување ракети и беспилотни летала кон Израел и американските бази во земјите што граничат со Персискиот Залив.

Блокадата на Ормускиот теснец досега отстрани околу осум милиони барели нафта дневно од пазарот, а многу поголема количина е во опасност, па затоа додавањето на геополитичкиот ризик веројатно нема значително да се намали, забележуваат аналитичарите на ING, Ева Мантеј и Ворен Патерсон.

Русија, од друга страна, сигнализираше попладне дека можеби ќе го забрани извозот на бензин.

Забраната ќе стапи на сила на 1 април и ќе се однесува на сите учесници на пазарот, изјавија за новинската агенција Интерфакс неколку извори запознаени со исходот од состанокот меѓу вицепремиерот Александар Новак и раководителите на нафтените компании. Досега, извозот беше забранет само за компании кои не го произведуваат.

Учесниците на состанокот не разговараа за тоа колку долго треба да остане на сила забраната, а еден извор изјави за Интерфакс дека тоа ќе биде максимум три месеци.

Новак на состанокот во Министерството за енергетика во четврток рече дека владата треба што поскоро да преземе мерки за да спречи зголемување на цените на горивата на бензинските пумпи и да обезбеди стабилност на домашниот пазар во услови на глобална енергетска криза, објави ТАСС.

Одделни пресметки на Организацијата на земјите извознички на нафта покажуваат дека барел од кошничката нафта од нејзините членки пораснал за 5,20 долари во четврток, на 122,16 долари.