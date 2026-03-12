Нафтата Брент достигна 100 долари, плановите за ослободување на резерви не ја намалија загриженоста

Цените на нафтата пораснаа за повеќе од 8%, а суровата нафта Брент достигна 100 долари за барел во четврток, бидејќи трговците останаа неубедени дека ослободувањето на владините залихи може да го ублажи огромниот шок во снабдувањето предизвикан од војната на Блискиот Исток.

West Texas Intermediate скокна за 8,8% на 95 долари за барел, додека глобалниот репер Брент се тргуваше за околу 8,88% повисоко на 100 долари, дури и откако Меѓународната агенција за енергетика го објави своето најголемо итно ослободување на резерви на сурова нафта во историјата.

ИЕА во средата соопшти дека нејзините 32 земји-членки ќе ослободат 400 милиони барели нафта од резервите за итни случаи, што претставува најголемо координирано повлекување откако агенцијата е основана по нафтено ембарго во 1973 година.

Соединетите Американски Држави објавија дека ќе ослободат 172 милиони барели од своите стратешки резерви на нафта, а министерот за енергетика Крис Рајт изјави дека испораките би можеле да започнат следната недела и да траат околу 120 дена.

Одлуката на ИЕА, исто така, сигнализира колку е акутен ризикот од недостиг на нафта, што сугерира дека ИЕА не верува дека војната ќе заврши наскоро.

Пазарот на нафта ги отфрли овие најави бидејќи цените продолжуваат да растат, нагласувајќи го скептицизмот на трговците дека мерките би можеле да го премостат јазот во понудата ако протокот низ Ормутскиот теснец остане нарушен.

„Цените се уште се во состојба на паника во моментов. Има многу емоции, страв и неизвесност вградени во цената што ја гледаме“, рече Павел Молчанов, виш инвестициски стратег во Рејмонд Џејмс.

Рекордното соопштение на ИЕА за стратешките акции ќе додаде многу потребен обем на пазарот, иако ќе затвори само една четвртина од јазот во снабдувањето од 20 милиони барели дневно создаден со затворањето на Ормутскиот теснец, рече Саул Кавоник, енергетски аналитичар во MST Marquee.

„Но, одлуката на ИЕА исто така сигнализира колку е акутен ризикот од недостиг на нафта, што сугерира дека ИЕА не верува дека војната [веројатно] ќе заврши наскоро, а намалувањата сега ќе мора да се надоместат подоцна, како што сугерираат повисоките цени дури и по завршувањето на војната“, изјави тој за Си-Ен-Би-Си.

Околу една петтина од глобалното снабдување со нафта поминува низ Ормутскиот теснец, кој го поврзува Персискиот Залив со глобалните пазари.

Една од клучните причини зошто пазарите остануваат нестабилни е неизвесноста за тоа колку брзо барелите ќе стигнат до пазарот, велат ветераните во индустријата.

Иако соопштението на ИЕА означи невидена интервенција, агенцијата не даде детали за тоа колку брзо поединечните земји ќе ги ослободат своите резерви или како ќе се дистрибуира нафтата.

„Тоа е еден од клучните прашалници, а тоа е колку време ќе биде потребно за физичка испорака на 400 милиони барели на пазарот“, рече Молчанов.