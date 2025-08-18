Над 300 уапсени во Вашингтон (Фото/видео)
Шеесет и осум лица беа уапсени во Вашингтон преку ноќ како дел од федералните мерки против криминалот, објави американската обвинителка Пам Бонди на социјалната мрежа X.
„Над 300 апсења во Вашингтон – и бројот се зголемува: Само синоќа, нашите федерални партнери и органите за спроведување на законот во Вашингтон извршија 68 апсења и запленија 15 нелегално огнено оружје“, напиша таа.
🚨 Over 300 arrests in D.C. — and counting:
Just last night, our federal and DC law enforcement partners made 68 arrests and seized 15 illegal firearms.
Homicide suspects, drug traffickers, and more are being charged.
I’ll continue to stand with you as we make DC safe again! pic.twitter.com/A6X0xYay54
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 17, 2025
Минатата недела, американскиот претседател Доналд Трамп објави неколку мерки за борба против криминалот во Вашингтон:
Локалната полиција е под директна контрола на федералната влада;
Во главниот град беа испратени војници од Националната гарда;
Доколку е потребно, таму може да се испратат и вооружени сили.
“Don’t let them do this to you!” a man just now yelled at National Guard troops patrolling Washington DC.
“These are your own citizens! These are homeless people!”
“You have an obligation to refuse unlawful orders!” he told them.
They drove by, saying nothing. pic.twitter.com/oxEpRnPw9M
— Ford Fischer (@FordFischer) August 14, 2025
Како одговор на овие мерки, жителите на градот редовно излегуваат на улиците на спонтани протести.