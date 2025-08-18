Над 300 уапсени во Вашингтон (Фото/видео)

18/08/2025 10:35

Шеесет и осум лица беа уапсени во Вашингтон преку ноќ како дел од федералните мерки против криминалот, објави американската обвинителка Пам Бонди на социјалната мрежа X.

„Над 300 апсења во Вашингтон – и бројот се зголемува: Само синоќа, нашите федерални партнери и органите за спроведување на законот во Вашингтон извршија 68 апсења и запленија 15 нелегално огнено оружје“, напиша таа.

 

Минатата недела, американскиот претседател Доналд Трамп објави неколку мерки за борба против криминалот во Вашингтон:

Локалната полиција е под директна контрола на федералната влада;
Во главниот град беа испратени војници од Националната гарда;
Доколку е потребно, таму може да се испратат и вооружени сили.

Како одговор на овие мерки, жителите на градот редовно излегуваат на улиците на спонтани протести.

