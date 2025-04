На најмладиот син на Доналд Трамп (19) му дише во врат тајната служба: Не може да го даде телефонскиот број ни на девојката што ѝ се допаѓа

Барон Трамп (19), синот на Доналд и Меланија Трамп, живее живот кој отстапува од секојдневието на еден студент.

Иако студира финансии на престижната школа за бизнис Стерн на Универзитетот во Њујорк, секојдневието на Барон Трамп е сè само не обично – поради високиот безбедносен ризик поврзан со презимето Трамп. Наследникот на американскиот претседател постојано е под надзор на тајната служба.

Според британскиот „Дејли меил“, Барон Трамп, синот на Доналд и Меланија Трамп, не може да се дружи, да излегува или да запознава девојки како неговите врсници.

„24 часа е надгледуван од обезбедувањето кое не му дозволува да направи ниту еден чекор надвор од протоколот“, открива извор близок до семејството Трамп.

Поради овие мерки, Барон не смее ниту да го даде својот телефонски број на девојка што му се допаѓа. Ова не само што го отежнува приватниот живот, туку и практично ги оневозможува спонтаните познанства или обичните студентски состаноци.

„Доколку протече неговиот број, луѓето би го споделиле насекаде, а потоа милион луѓе би се јавувале нон-стоп. Би морал постојано да го менува бројот, а тоа би се претворило во бескрајна трка“, вели истиот извор.

Наместо тоа, Барон најде алтернатива – тој комуницира преку платформи за игри. Дискорд, Xbox и слични мрежи станаа негово главно средство за социјален живот. Неговото корисничко име во виртуелниот свет сега го заменува неговиот телефонски број.

