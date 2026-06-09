9 јуни во историјата – Во Битката кај Тулуз беше запрено напредувањето на муслиманските сили кон Европа

Битката кај Тулуз, водена на 9 јуни 721 година, е клучен момент во раната средновековна европска историја, означувајќи ја првата голема победа на христијанските сили над Маврите, муслимански освојувачи во западниот дел од континентот.

Битката се водеше помеѓу франачките сили под водство на војводата Одо од Аквитанија и муслиманската војска на Умајадскиот калифат, предводена од гувернерот Ал-Самх ибн Малик ал-Хавлани. Битката беше значајна бидејќи го запре понатамошното напредување на муслиманските сили од Ал-Андалуз кон север, со што се зачува христијанската доминација во регионот Аквитанија.

По брзото освојување на Иберискиот Полуостров на почетокот на 8. век, Умајадскиот калифат ги прошири своите граници преку Пиринеите во она што сега е јужна Франција. Муслиманските сили, предводени од Ал-Самх ибн Малик, гувернерот на Ал-Андалуз, имаа за цел дополнително да ја прошират својата територија кон север. Градот Тулуз, стратешки важен поради неговата позиција во Аквитанија, стана цел на нивната кампања во 721 година.

Од друга страна, војводата Одо од Аквитанија, познат и како Еуд, беше владетел на полунезависното Војводство Аквитанија. Иако односите меѓу Аквитанија и Франачкото Кралство беа сложени, Одо ја препознал заканата што ја претставуваа муслиманските сили и се подготви да ја брани својата територија.

Деталите за самата Битка кај Тулуз се релативно оскудни во историските извори, но се знае дека Одо успеал да го искористи теренот и својата позната тактичка вештина. Муслиманските сили, кои биле бројно супериорни и добро опремени, го опседнале градот Тулуз. Одо, сепак, организирал изненадувачки контранапад, веројатно користејќи коњаница и локално познавање на теренот.

За време на битката, муслиманските сили претрпеле големи загуби, вклучувајќи ја и смртта на нивниот командант, Ал-Самх ибн Малик. Оваа загуба предизвикала хаос меѓу муслиманските трупи, дозволувајќи им на силите на Одо да постигнат одлучувачка победа. Преживеаните муслимански војници се повлекле на југ, запирајќи го нивниот напредок во Аквитанија.

Победата кај Тулуз имаше далекусежни последици. Освен што го запре напредувањето на муслиманите кон север, таа ја зајакна позицијата на Одо од Аквитанија како клучен регионален водач. Битката, исто така, ги постави темелите за подоцнежните христијански победи, како што е Битката кај Поатје во 732 година, предводена од Карло Мартел.

И покрај победата, муслиманските сили продолжија да вршат притисок врз јужна Франција во годините што доаѓаат, но Битката кај Тулуз означи пресвртница, покажувајќи дека христијанските сили можат успешно да им се спротивстават на умајадските напаѓачи. Покрај тоа, победата го зголеми престижот на Аквитанија и ја зацврсти нејзината автономија во рамките на Франачкото кралство.

Битката кај Тулуз во 721 година се смета за прв голем христијански успех против муслиманските сили во Западна Европа. Иако помалку позната од подоцнежните конфликти како што е Битката кај Поатје, битката одигра клучна улога во забавувањето на муслиманската експанзија и зачувувањето на христијанската доминација во регионот. Војводата Одо од Аквитанија стана симбол на отпорот, а неговата победа инспирираше понатамошни напори за одбрана на европските територии.