Голема промена доаѓа кај автомобилите: Револуција или целосно неуспешна идеја?

Во последните месеци, производителите на автомобили се тркаат да воведат сè понапредни гласовни асистенти со вештачка интелигенција кои наводно можат да разговараат со возачот, да закажуваат состаноци, да наоѓаат ресторани и да контролираат бројни функции на возилото. Но, додека индустријата ги претставува како следно големо нешто, сè повеќе луѓе се прашуваат дали решаваат вистински проблем.

На Саемот за потрошувачка електроника CES во Лас Вегас, вештачката интелигенција беше една од главните теми на автомобилските презентации. Производителите демонстрираа системи кои можат да ја контролираат климата, да пронајдат дестинација врз основа на описот на возачот или дури и да организираат распоред на состаноци по проверка на календарот. Идејата е едноставна: автомобилот треба да стане еден вид дигитален придружник способен да разбира природен говор.

Дали воопшто треба да разговараме со нашите автомобили?

Но, не сите се убедени дека ова е револуција. Новинарот на „Топ Гир“, Пол Хорел, верува дека производителите се обидуваат да создадат потреба што всушност не постои. Според него, повеќето патници сè уште ќе посегнат по своите паметни телефони за да пребаруваат ресторани, прегледи или други информации, наместо да разговараат со својот автомобил.

Дополнителен проблем е фактот што многу од функциите што сега се пренесуваат на гласовни команди претходно не бараа никаква интеракција со компјутер. Ако треба да разговарате со вашиот автомобил за да ги вклучите греените седишта или да ја промените температурата, проблемот всушност може да биде лошо дизајниран кориснички интерфејс и исчезнувањето на физичките копчиња.

Гласовната контрола има и свои предности

Од друга страна, поддржувачите на технологијата истакнуваат дека гласовните команди можат да ја зголемат безбедноста бидејќи возачот не мора да го трга погледот од патот за да пребарува низ менијата на екранот на допир. Тие сметаат дека функциите како што се започнување навигација, телефонски повици или избирање музика додека возите се особено корисни.

Некои производители веќе интегрираат системи базирани на ChatGPT. На пример, Фолксваген беше меѓу првите што објави поширока имплементација на вештачка интелигенција во своите модели, тврдејќи дека новите системи можат да понудат значително понапредни можности од класичните гласовни асистенти.

Најголемата пречка не е вештачката интелигенција

Без оглед на можностите на вештачката интелигенција, експертите предупредуваат дека целиот концепт зависи од висококвалитетна интернет конекција. Ако автомобилот ја изгуби својата податочна конекција или сигналот стане нестабилен, напредните функции брзо стануваат бескорисни. Токму затоа скептиците веруваат дека производителите ветуваат премногу, а кажуваат премалку за ограничувањата на технологијата во реални услови на возење.

Сличен став може да се најде кај возачите на онлајн форумите. Многумина велат дека сакаат помалку технологија и помалку одвлекување на вниманието додека возат, а не уште еден дигитален асистент кој постојано бара внимание. Други тврдат дека добро извршената гласовна контрола може да биде покорисна и побезбедна од сè посложените екрани на допир.

Иднина или минлива тенденција?

Дали гласовните асистенти со вештачка интелигенција ќе станат неопходен дел од автомобилите или ќе завршат на листата на технолошки трендови што никогаш не се остварија, е тешко да се процени во моментов. Автомобилската индустрија јасно верува дека разговорот со возилото е следниот чекор во дигитализацијата, но возачите на крајот ќе одлучат дали сакаат автомобил што ги слуша – или едноставно копче што можат да го притиснат без размислување.