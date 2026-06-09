Недостатокот на сон може да го зголеми ризикот од овие болести и негативно да влијае на телото

Квалитетниот сон се смета за еден од клучните фактори за здравјето и виталноста на телото. Иако многумина го занемаруваат поради нивниот зафатен животен стил, редовниот и квалитетен одмор во текот на ноќта е неопходен за правилно функционирање на целото тело.

Додека спиеме, телото се регенерира и се подготвува за нови секојдневни предизвици. Во овој период, природните одбранбени механизми на телото се зајакнуваат, поради што квалитетниот сон е важен за одржување на добар имунитет. Кога некое лице не спие доволно или спиењето често е прекинато, телото станува поподложно на разни инфекции, а закрепнувањето од болест може да трае подолго.

Долгорочниот недостаток на сон може да има последици и врз општото здравје. Освен што предизвикува замор и исцрпеност, може да придонесе за развој на разни здравствени проблеми. Нередовниот сон влијае на рамнотежата на важните процеси во телото, го зголемува чувството на стрес и дополнително го оптоварува срцето, крвните садови и другите витални функции.

Последиците од лошиот сон не се одразуваат само на телото, туку и на менталното здравје. По само една непроспиена ноќ, многумина забележуваат недостаток на концентрација, нервоза и промени во расположението. Кога овој модел се повторува ден по ден, дневните задачи стануваат потешки, а чувството на исцрпеност станува поизразено.

Недоволниот сон може да го отежни извршувањето на работните задачи, да ја намали продуктивноста и негативно да влијае на односите со другите луѓе. Затоа е важно да се создадат навики што придонесуваат за квалитетен одмор, бидејќи спиењето не е луксуз, туку еден од клучните темели на доброто здравје и секојдневното функционирање.