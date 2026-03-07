На Меѓународниот аеродром Скопје откриени непријавени 150 илјади британски фунти

07/03/2026 13:37

Царинските службеници на Меѓународниот аеродром Скопје, при контрола на патник, странски државјанин, кој патувал кон Лондон, открија 150 илјади британски фунти кои не биле пријавени согласно законските обврски. Согласно Законот за девизно работење, на патникот му биле вратени девизи во противвредност од 10 илјади евра, додека преостанатите 141.315 британски фунти се привремено задржани.

Како што информира Царинската управа, против него е поднесена соодветна прекршочна пријава.

-Континуирано спроведуваме активности насочени кон откривање и спречување на нелегалниот прекуграничен пренос на готовина, со што директно придонесуваме во борбата против финансискиот криминал, наведува Царинската управа. 

