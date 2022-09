На Хитроу се судрија два авиони, мобилизирани итните служби

Два авиони се судрија во средата вечерта на лондонскиот аеродром Хитроу, што беше оценето како помал инцидент во кој нема повредени, објавија британските весници и аеродромот.

Британските медиуми пишуваат за „помал судар“ на два авиони на „Исландер“ и „Кореанаер“.

Портпаролката на аеродромот рече дека „итни служби се мобилизирани поради инцидент во кој учествувале два авиони“.

Korean Air 777 collides with a Icelandair 757 while taxiing to takeoff at London’s Heathrow Airport. No injuries reported. https://t.co/MWHr0CMZfe

📷 Aviation_jamie/ashley50439353 pic.twitter.com/Yf8RdEbjz3

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 28, 2022