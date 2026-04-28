МВР растури нелегален нелегален онлајн пазар во Голема Речица

28/04/2026 10:39

Секторот за компјутерски криминал при Министерството за внатрешни работи, постапувајќи по информации добиени од ФБИ, спровел координирана истрага за нелегален онлајн пазар познат како ОЛХВ, при што во полициска акција во тетовското село Голема Речица биле приведени две лица осомничени дека биле администратори на платформата.

Според истрагата, платформата била активна од јули 2023 година и функционирала преку повеќе интернет домени. Содржела база на компромитирани лични податоци за регистрација на сметки на купувачи и продавачи, при што биле евидентирани повеќе од 2.600 кориснички профили и над 1.500 сметки на продавачи. Вкупната вредност на продадените артикли, според првичните проценки, надминува 500.000 американски долари.

Од МВР информираат дека, врз основа на судска наредба издадена од Основниот суд во Тетово, бил извршен претрес кај осомничените А.Е. (20) и А.И. (23), македонски државјани. За време на претресот тие биле затекнати на лице место, а полицијата одзела десктоп компјутери, лаптопи и мобилни телефони, кои ќе бидат предмет на понатамошна форензичка анализа и доказна постапка.

Двете лица се лишени од слобода, а Секторот за компјутерски криминал продолжува со активности за целосно расчистување на случајот, идентификација на сите инволвирани лица и обезбедување дополнителни докази согласно законските процедури.

Лажела дека собира пари за лекување на болно дете и ќарила 3.300 евра
Шестоодделенка во Ѓорче Петров била горена со цигари и присилена да јаде кучешки измет
За 24 часа дури шест случаи на семејно насилство
80-годишник почина откако го прегази сопствениот трактор
Голем пожар во Карпош утринава, изгореа два автомобили
Вработен во училиште во Гостивар силувал девојче – ОЈО бара притвор
Скопјанка од капар за кирија за непостоечки станови заработила над 45.000 денари
Судски полицаец и доставувач зеле мито за да „средат“ пресуда

