Може ли нафтата да достигне 200 долари за барел? Веќе не се исклучува такво црно сценарио

Може ли нафтата да достигне 200 долари за барел? Аналитичарите повеќе не мислат дека тоа е неверојатно. Тие предупредуваат и дека цените веројатно значително ќе пораснат ако Ормускиот теснец остане затворен.

Кратко откако САД и Израел првпат го нападнаа Иран на 28 февруари, аналитичарите предупредија дека војната би можела да ги зголеми цените на нафтата над 100 долари за барел, што веќе и се случи. Сега, помалку од три недели од почетокот на конфликтот, набљудувачите на пазарот сериозно ја разгледуваат можноста цените да надминат 150 или дури 200 долари.

На 9 март, цената на суровата нафта Брент – глобалниот репер – достигна речиси 120 долари и не падна под прагот од 100 долари од 13 март.

Според последните информации барел нафта е околу 114 долари, а по нападите врз наоѓалиштата на гас, цените на овој енергенс во Европа скокнаа за 30 отсто и се продава по цена од 69,5 евра за мегават час, а во еден момент цената надмина и 70 евра за Мвч.

Израелскиот напад врз иранското гасно поле Јужен Парс на 18 март, што предизвика ирански напади врз нафтените и гасните постројки во Катар, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати, дополнително ги зголеми цените на суровата нафта во среда на повеќе од 108 долари за барел.

Клучот е во Ормускиот теснец

Аналитичарите се согласуваат дека цените имаат простор да се движат многу повисоко ако Ормускиот теснец, каналот за околу една петтина од глобалните залихи на нафта во мирно време, остане ефикасно затворен во наредните недели, пишува во анализа Алџезеира.

Иако земјите се обврзаа да ослободат 400 милиони барели нафта од резервите за итни случаи во координација со Меѓународната агенција за енергетика, резервите не можат целосно да го компензираат запирањето на превозот преку водниот пат.

OCBC Group Research, со седиште во Сингапур, проценува дека глобалниот пазар се соочува со дневен недостиг од околу 10 милиони барели, дури и кога ќе се земат предвид резервите.

Аналитичарите на Wood Mackenzie минатата недела изјавија дека Брент наскоро би можел да достигне 150 долари и дека 200 долари не се „надвор од границите на можностите“ во 2026 година.

Иран, исто така, се повика на можноста за нафта од 200 долари, предупредувајќи преку воен портпарол минатата недела дека светот треба да „се подготви“ за таков скок.

„Стратешките резерви и резервните барели можат да ги стабилизираат цените ако пазарот верува дека понудата ќе ја задоволи побарувачката, но ако протокот низ Ормуз е материјално нарушен подолг период, цените далеку над 100 долари, па дури и приближувајќи се до 200 долари, се веродостојни“, изјави за Ал Џезира Чед Норвил, претседател на индустриското издание „Ригзоун“.

„Во неколку аспекти, денешните услови би можеле да дозволат уште подраматичен потег од Заливската војна, со оглед на поголемиот дел од глобалната понуда што е потенцијално изложен на ризик и пошироката нерамнотежа помеѓу понудата и побарувачката што ја претставува.“

Цените на нафтата од 150 долари или повисоки би имале голем товар врз глобалната економија.

Меѓународниот монетарен фонд проценува дека секое зголемување на цените на нафтата од 10 проценти, одржано во текот на една година, би кореспондирало со зголемување од 0,4 проценти на глобалната инфлација и намалување од 0,15 проценти на економскиот раст.

Највисоката цена на суровата нафта Брент досега достигнала е 147,50 долари за барел на врвот на глобалната финансиска криза во 2008 година.

Во денешни долари, највисокиот рекорд е еднаков на околу 224 долари.

Што велат аналитичарите

Ади Имсировиќ, експерт за енергетика на Универзитетот во Оксфорд, изјави за Ал Џезира дека нафтата од 200 долари за барел „би била голема рачна сопирачка за светската економија“. Тој ја опиша можноста цените да достигнат такви нивоа како „сосема можна“.

„Тоа би влијаело на инфлацијата, растот, вработеноста, а во некои случаи би предизвикало недостиг не само на гориво, туку и на материјали како што се ѓубрива, пластика и слично“, рече тој.

Саша Фос, аналитичар на енергетскиот пазар во „Марекс“, Лондон, понуди пооптимистичен поглед, нарекувајќи ја перспективата за Брент од 200 долари „прилично чудна“.

Фос посочи на значително зголемување на производството од страна на различни земји, вклучувајќи ги САД, Канада, Аргентина, Бразил и Гвајана, како и на постоењето на алтернативни патишта за снабдување, како што е гасоводот Исток-Запад на Саудиска Арабија, како причини за оптимизам.

Иако цените во голема мера ќе зависат од продолжувањето на сообраќајот низ Ормускиот теснец, нивната траекторија ќе биде обликувана и од законот на понудата и побарувачката и на други начини.

Купувачите на стоки и услуги обично почнуваат да ја намалуваат потрошувачката откако цените ќе се искачат над одредено ниво, феномен познат како „уништување на побарувачката“.

Иако побарувачката за нафта е помалку еластична отколку за повеќето стоки бидејќи е тешко да се замени или да се изгуби, цените сепак би се умерени и би почнале да се намалуваат откако ќе се искачат над одредена точка.

„Никој не знае кое е тоа ниво, но можеби е над претходните номинални максимуми од 147 долари за барел“, вели Боб Мекнали, претседател на Rapidan Energy Group.

Колку високо ќе се зголемат цените на нафтата ќе зависи од тоа колку брзо „две спротивставени тенденции – купувачи кои бркаат помалку барели по секоја цена наспроти купувачи кои го напуштаат пазарот преку уништување на побарувачката – ќе се одвиваат“ една против друга, изјави за Ал Џезира Грегор Семиениук, професор по јавна политика и економија на Универзитетот во Масачусетс Амхерст.

Последниот усар врз цените на нафтата и природниот гас се случи откако Иран ги нападна енергетските постројки во Заливот, по што цената на суровата нафта „брент“ се приближи до 114 долари за барел.

Глобалните цени на нафтата и природниот гас скокнаа во четврток откако Иран нападна клучен постројка за природен гас во Катар, која може да снабдува една петтина од светскиот гас, како и две рафинерии за нафта во Кувајт.

Нападите ги зголемија стравувањата дека енергетската криза предизвикана од затворањето на Ормускиот теснец за сообраќај на танкери може да биде подолга и пообемна отколку што се стравуваше, со трајна штета на производството на нафта и гас.

Суровата нафта „брент“, меѓународната референтна цена, се искачи на 116,38 долари за барел, од под 73 долари за барел во пресрет на војната.

Европската референтна цена на TTF за цените на природниот гас се тргуваше за 24% повисоко во четврток.

АП јавува дека иранскиот напад го погоди терминалот Рас Лафан за испорака на течен природен гас во Катар. Катар нормално снабдува околу 20% од светската потрошувачка на течен природен гас, кој може да се транспортира со брод. Објектот се затвори по нападот со беспилотни летала. Затворањето на Ормускиот теснец за најголемиот дел од сообраќајот на танкери, исто така, го остави гасот без каде да оди.

Доколку прекините од нападите на Иран врз енергетската инфраструктура на неговите арапски соседи од Персискиот Залив ги одржат цените на нафтата и гасот високи долго време, тие би можеле да создадат ослабувачки бран на инфлација за глобалната економија.

Американската референтна сурова нафта порасна за 1,1% на 96,45 долари за барел рано во четврток, додека фјучерсот „Хенри Хаб“, референтниот за американскиот природен гас, порасна за 5,1%.

Како што цените на нафтата и гасот скокнаа, светските акции се повлекоа, а американските фјучерси се намалија за 0,2%.

Германскиот DAX изгуби 2,1% на 23.015,40, а CAC 40 во Париз падна за 1,5% на 7.848,88. Британскиот FTSE 100 падна за 1,7% на 10.134,02.

Во азиското тргување со акции, индексот Nikkei 225 во Токио падна за 3,4% на 53.372,53, бидејќи Банката на Јапонија одлучи да ја задржи својата референтна каматна стапка на 0,75%, наведувајќи ја војната со Иран како еден фактор.

Во својата изјава за монетарна политика, Банката на Јапонија изјави дека „по зголемените тензии на Блискиот Исток, глобалните финансиски и капитални пазари беа нестабилни, а цените на суровата нафта значително се зголемија; идните случувања заслужуваат внимание“.

Повисоките цени на нафтата се тежок товар за Јапонија, која како Јужна Кореја и Тајван зависи од увозот на повеќето суровини за индустриите кои во голема мера се потпираат на нафтата и нејзините деривати. и другите берзи во регионот претрпеа надолни корекции. Берзата во Сеул изгуби 2,7%, а во Хонг Конг, Hang Seng се лизна за 2% на 25.500,58, додека индексот Shanghai Composite се намали за 1,4% на 4.006,55.

Австралискиот S&P/ASX 200 изгуби 1,7% на 8.497,80, а тајванскиот Taiex падна за 1,9%. Во Индија, која исто така претрпе шокови во снабдувањето со нафта и гас, Sensex изгуби 2,7%.

„Комбинацијата од повисока нафта, зголемување на американските приноси и посилен долар делува како макро уништувачка топка низ азиските средства и валути“, вели Стивен Инес од SPI Asset Management.

Во среда, S&P 500 падна за 1,4%, претворајќи се во загуба за оваа недела досега. Индустрискиот просек Dow Jones падна за 1,6%, а композитот Nasdaq се лизна за 1,5%.

Загубите се продлабочија откако Федералните резерви одлучија да ја задржат својата главна каматна стапка стабилна, наместо да продолжат со намалувањата што требаше да им дадат поттик на пазарот на труд и економијата.

„Едноставно не знаеме“, рече претседателот на Федералните резерви, Џером Пауел, за тоа што ќе се случи со цените на нафтата, како и за тоа колку време ќе им треба на тарифите на претседателот Доналд Трамп целосно да се пробијат низ системот.

Извештај објавен во среда наутро покажа дека инфлациски притисоци веќе се зголемувале пред почетокот на војната. Во него се вели дека инфлацијата на големопродажно ниво во САД неочекувано се забрзала минатиот месец на 3,4%.

Во други трансакции рано во четврток, американскиот долар падна на 159,10 јапонски јени од 159,88 јени. Еврото се искачи на 1,1463 долари од 1,1453 долари.

Трамп се заканува дека ќе го нападне гасното поле Јужен Парс

Американскиот претседател Доналд Трамп вети дека САД „масовно ќе го дигнат во воздух целосно“ најголемото гасно поле во светот ако Иран повторно го нападне Катар. Трамп ја упати својата закана на социјалните медиуми против иранското гасно поле Јужен Парс откако иранските ракети го погодија Катар. Иранскиот напад беше одмазда за израелскиот напад врз полето Јужен Парс претходно во среда.

Иранските државни медиуми во среда објавија дека Израел го нападнал полето за природен гас Јужен Парс во Иран – дел од најголемиот светски ресурс за гас и столб на енергетските резерви на земјата.

Објектите поврзани со полето за гас во близина на Асалује на крајбрежјето на Иран во Заливот беа запалени во среда, објавија државните медиуми, а Иран вети дека ќе нападне енергетски објекти во други земји од Заливот како одмазда.

Војната во Иран предизвика огромен енергетски шок за глобалната економија со задушување на поголемиот дел од извозот на сурова нафта и течен природен гас преку Ормутскиот теснец. Иран, исто така, нападна клучни извозни објекти во своите соседи од Заливот, вршејќи поголем притисок врз цените на енергијата, иако соседите од Заливот Саудиска Арабија, Катар, Оман, Ирак и Обединетите Арапски Емирати не учествуваат во нападите на САД и Израел врз Иран.

Во случајот со Јужен Парс, енергетскиот шок се чини дека има поинаква цел: не извозот на Иран, туку неговиот најголем извор на домашни резерви на енергија во земја која понекогаш се бори да произведе доволно електрична енергија.

Гасното поле под Заливот е најголемо во светот. Го делат Иран и Катар, а се нарекува Јужен Парс на иранска страна и Северно поле на катарска страна.

Клучни работи што треба да се знаат за полето Јужен Парс

Иран користи многу природен гас, а 80% доаѓа од Јужен Парс.

Иран во голема мера се потпира на гас за производство на електрична енергија и греење на домовите. Според Центарот за глобална енергетска политика на Универзитетот Колумбија, тој е четвртиот најголем потрошувач на природен гас во светот, зад САД, Кина и Русија, иако неговата економија е многу помала. За разлика од другите земји од Блискиот Исток, користи гас за греење поради студената клима и голем дел од таа употреба е субвенционирана, што го обесхрабрува ефикасното користење. Јужен Парс е главниот извор.

Иако Јужен Парс главно ги задоволува домашните потреби на Иран, глобалните цени на нафтата се зголемија, а цените на гасот во Европа скокнаа по веста поради страв од иранска одмазда врз енергетската инфраструктура во Заливот.

„Нападот е сериозна ескалација што се заканува со одмазднички напади врз производствените капацитети во Заливот и Израел“, рече Андрес Кала, геополитички аналитичар во фирмата за енергетско разузнавање Монтел њуз.

Катар, кој има многу помало население, инвестираше милијарди во развојот на полето како извор на течен природен гас, кој пред војната го извезуваше од својот објект Рас Лафан. Таму, гасот се лади до течност и се товари на танкери што се упатуваат кон клиенти во Азија, кои го враќаат во гасна форма. Тоа е профитабилен бизнис и го направи Катар снабдувач на околу една петтина од светскиот течен природен гас (ТПГ).

Рас Лафан се затвори по иранскиот напад, зголемувајќи ги цените на природниот гас во Европа иако катарскиот течен природен гас главно оди во Азија. Тоа е затоа што прекинот ја зголемува глобалната конкуренција за ретки товари што можат да се испорачуваат насекаде.

Осудата на нападот од страна на Катар се базира на стравувањата дека Рас Лафан ќе биде повторно нападнат, рече Ан-Софи Корбо, научник за глобални истражувања во центарот Колумбија. „Тие се апсолутно загрижени дека се следните во редот… Тие се загрижени дека ќе бидат погодени од дрон и ќе им се оштети нивниот течен природен гас, бидејќи за нив тоа би било навистина катастрофа.“

Иран е друга приказна. Санкциите и недостатокот на инвестиции значат дека Иран го внесува својот гас во сопствениот систем на гасоводи и го користи домашно за готвење, греење на домовите, производство на електрична енергија и како суровина за индустријата. Иран извезува релативно малку, околу 9 милијарди кубни метри, во споредба со повеќе од 120 милијарди кубни метри на Катар. Извозни клиенти на Иран се Турција и Ерменија, кои би можеле да пристапат до алтернативни резерви.

Иран се обиде да развие течен природен гас (ЛНГ) за извоз, но беше блокиран од санкции

Иран некогаш планираше три проекти за извоз на течен природен гас на брегот на Персискиот Залив, еден со „Тотал Енерџис“ и друг со „Шел“. Но, санкциите поради неговата нуклеарна програма ги блокираа проектите со тоа што го забранија увозот на потребната технологија и инвестиции. Третата локација во Асулаје – во близина на местото на нападите – наводно е близу до завршување откако започна изградбата пред речиси 20 години. (Според агенциите)