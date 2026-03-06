Може ли Доналд Трамп да го спаси Виктор Орбан?

Унгарскиот премиер Виктор Орбан се соочува со најтешките избори во неговото шеснаесетгодишно владеење, а американскиот претседател Доналд Трамп и неговото движење MAGA се мобилизираат за да му помогнат. Анкетите покажуваат дека Орбан заостанува зад својот поранешен сојузник, а сега главен предизвикувач Петер Маѓар, кој го искористи незадоволството на гласачите од рекордната инфлација, економската стагнација и низата политички скандали.

Со доминацијата на Орбан во прашање, администрацијата на Трамп и водечките личности во движењето MAGA се вклучија за да го поддржат човекот кого го сметаат за најсигурен идеолошки сојузник во Европа, пишува Политико.

Дел од системот

За истакнатите поддржувачи на движењето MAGA, Орбан не е само партнер, туку и инспирација. Неговиот цврст став кон миграцијата, конфликтите со универзитетите и „разбудените“ културни институции, како и отпорот кон Брисел и скептицизмот кон Украина, долго време се модел на управување за американските конзервативци.

„Ние бевме Трамп пред Трамп“, се истакнува на веб-страницата на Конференцијата за конзервативна политичка акција (CPAC) во Будимпешта. Во јуни 2024 година, потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, исто така отворено го пофали Орбан, велејќи дека унгарскиот премиер „донел паметни одлуки од кои ние во САД можеме да учиме“.

И се чини дека се. „Станавме дел од системот за креирање политики на тимот на Трамп. Длабоко сме во тоа“, се пофали Орбан на митинг во Унгарија за време на кампањата за Белата куќа во 2024 година.

Во исто време, унгарската влада и про-орбановите тинк-тенкови, како што се Фондацијата Сазадвег и Институтот Дунав, долго време соработуваат со организации блиски до Трамп, како што е Фондацијата Херитиџ, со која разменуваат истражувања, идеи и експерти.

Адутот на Трамп

Три недели пред изборите, конференцијата CPAC, организирана од Американската конзервативна унија, треба да ги собере истакнати членови на движењето MAGA и национално-конзервативни и популистички ѕвезди од цела Европа во Будимпешта. Тоа ќе биде петта таква конференција од 2022 година, а Орбан се надева дека самиот претседател на САД ќе присуствува.

Трамп има отворена покана, а унгарскиот премиер не крие колку му е грижа за неговата посета. Иако Трамп навести во јануари дека можеби ќе дојде, тој сè уште не потврди ништо. Непосредно пред да замине за Вашингтон за инаугуративниот состанок на Советот за мир на Трамп минатиот месец, Орбан изјави за унгарското радио дека американскиот претседател „му должи“ посета.

Сепак, тој призна: „Работите се менуваат толку брзо што не можеме да планираме ниту две недели однапред“. Американско-израелската војна со Иран само ја зголеми неизвесноста. Орбан досега се обидуваше дискретно да се дистанцира од војната на Блискиот Исток.

Пријателски односи

На неодамнешниот предизборен митинг, тој суптилно спомена дека Трамп го прашал за мислење пред да го бомбардира Иран, „со оглед на тоа што Унгарија има односи со Иран, но и пријателски односи со Израел“.

Орбан рече дека настаните не се одвивале според неговиот совет, но додаде дека американскиот и кинескиот претседател Си Џинпинг ќе разговараат за сериозни мерки за „стабилизирање на ситуацијата во светот“ кога Трамп ќе го посети Пекинг, што се очекува подоцна овој месец.

Сепак, не е јасно колку поддршка од движењето MAGA всушност му помогнала на унгарскиот премиер. Нема докази дека посетата на Рубио влијаеше врз резултатите од анкетите, забележува Аш од Чатам Хаус. Всушност, анкета објавена по посетата на сенаторот покажа дека централно-десничарската партија на Унгарија дури и го зголеми своето водство во февруари.

Понатамошна поддршка

Унгарската форинта, традиционално ранлива на надворешни шокови, е под обновен притисок од геополитичките превирања на Блискиот Исток, поттикнувајќи стравувања од зголемување на цените на енергијата и нов бран на инфлација, токму кога цените почнаа да се намалуваат.

Аналитичарите се поделени околу тоа колку понатамошната поддршка од движењето MAGA, па дури и самата посета на Трамп, би можела да му помогне на Орбан. „Мислам дека тоа ќе ги мотивира неговите поддржувачи и ќе ја зајакне неговата постоечка база на гласачи. Но, дали тоа ќе значи нешто за другите или ќе ги убеди неодлучните да гласаат за него, останува отворено прашање“, вели Фуреди.

Трамп е познат по својата неподготвеност да инвестира политички капитал во битки за кои верува дека се веќе изгубени. Затоа, ако анкетите во Унгарија продолжат да им одат во прилог на противниците на Орбан и тој не успее да го врати моментумот во последниот дел од кампањата, унгарскиот премиер може да открие дека постојат ограничувања на поддршката што американскиот претседател е подготвен да ја обезбеди, дури и на еден од неговите најистакнати меѓународни сојузници.