Монструозно: Русија објави „каталог“ на киднапирани украински деца за посвојување

Русија веќе дури и не се обидува да го скрие киднапирањето на украински деца. Од неделава отворено тргува со нив. На официјални платформи, украинските сирачиња се прикажуваат како производи на онлајн пазар: Фотографии со цело лице. Возраст. Боја на очи. Здравствена состојба. Дури и „ниво на послушност“. Филтрирање. Сортирање. Избор. Ова не е грижа. Тоа е трговија со деца спонзорирана од државата.

Од 2014 година, децата од окупираните региони се систематски киднапирани, преименувани и сместени кај руски семејства. Сега, со ажурирани закони, Русија може дури и да ги промени нивните презимиња и датуми на раѓање.Ова не е само нелегално – туку е воено злосторство.

Ниедно дете не треба да биде сведено на профил што може да се кликне. Ниедно дете не треба да биде лишено од својот идентитет и принудено да заборави кои се.Ваквата база на податоци на запад е дочекана како „изопачена“.Микола Кулеба, извршен директор на организацијата „Спаси ја Украина“, го крена алармот за руската база на податоци, предупредувајќи дека 294 деца на страницата ефикасно се жртви на трговија со луѓе од Кремљ.

„Овие деца се претставени како производи во продавница за е-трговија, сортирани по возраст, пол, боја на очи и коса, здравствена состојба, па дури и црти на личноста“, напиша Кулеба на X.

„Овие деца не се „воени сирачиња“. Тие имаа имиња, семејства и украинско државјанство“, додаде тој. „Многумина ги загубија своите родители во гранатирање. Други беа насилно однесени и повторно регистрирани со нови документи.Сега, тие се распоредуваат во руски семејства, се третираат како животни во базата на податоци за посвојување домашни миленици.“

Кулеба рече дека повеќето од децата пронајдени во каталогот биле оние кои живееле во регионот Луганск пред да падне под руска окупација. Тој ја обвини Москва за систематска депортација на децата длабоко во Русија, за да бидат трајно одвоени од своите најблиски и да се воспитуваат како Руси.

„Со еден клик, на детето му се одзема идентитетот, му се издава руски пасош и е подложено на идеолошка контрола“, рече Кулеба.„Ова не е посвојување. Ова не е грижа. Ова е дигитална трговија со деца, маскирана како бирократија“, додаде тој.

Кремљ постојано прикажуваше слики од киднапираните деца како се прилагодуваат на нивниот нов живот под руски старателство. Тој, исто така, тврдеше дека веб-страницата, која целосно ги прикажува децата со сите нивни физички особини, може да ги изложи децата на „сексуална и трудова експлоатација“, како и „вадење органи“.

Некои од децата наведени на веб-страницата се опишани како „послушни“ кон возрасните“, додека други имаат етикети на кои пишува дека „физичкиот развој е соодветен на возраста“.

Украинските власти работеа на тоа да го истакнат масовното киднапирање на децата во земјата од страна на Русија од почетокот на војната, а меѓународните експерти го истакнуваат распоредувањето на киднапираните деца од страна на Москва во логори за превоспитување.

Андриј Јермак, шеф на кабинетот на украинскиот претседател Володимир Зеленски, минатиот месец предупреди дека некои од постарите киднапирани тинејџери се распоредени на бојното поле за да се борат против сопствената земја, а неколку тела веќе се пронајдени по должината на фронтот.

Масовните киднапирања се меѓу обвиненијата што го наведоа Меѓународниот кривичен суд да издаде налог за апсење на рускиот претседател Владимир Путин уште во 2023 година. Русија киднапирала околу 35.000 украински деца откако започна инвазијата пред три години, според Киев.